बंगाल: काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ने ममता बनर्जी, तृणमूल सांसदों को भेजा कानूनी नोटिस

कोलकाता, 13 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल सांसदों सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और पूर्व तृणमूल नेता सोनाली गुहा को उनके खिलाफ झूठे, मानहानिकारक और निराधार आरोप लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा।

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एक बयान में, बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी बारासात विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत किए गए दावे झूठे और मानहानिकारक हैं।

उन्होंने सोनाली गुहा द्वारा लगाए गए उन आरोपों का भी पुरजोर खंडन किया कि वे, उनके भाई और उनकी मां बारासात से सांसद काकली घोष दस्तीदार नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि उनकी वकील पूजा शुक्ला ने ममता बनर्जी, सौगता रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सोनाली गुहा को संबोधित एक कानूनी नोटिस तैयार किया था, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह नोटिस सोमवार को तामील किए जाने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि सोनाली गुहा और अन्य तृणमूल नेताओं ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि काकोली घोष दस्तीदार बागी सांसद बन गई हैं क्योंकि पार्टी ने उनके बेटे को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में बारासात विधानसभा से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया था।

उन्होंने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक माफी और इन बयानों को वापस लेने का अनुरोध किया है। उचित प्रतिक्रिया न मिलने पर, वे कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेंगे, जिसमें मानहानि की कार्रवाई भी शामिल है।