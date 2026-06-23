बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीजीबीएस में भ्रष्टाचार को लेकर ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया

कोलकाता, 23 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सरकार पर वार्षिक बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) के आयोजन में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया।

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सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता के बजट प्रस्तावों पर बहस में भाग लिया। इस दौरान अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने शिखर सम्मेलन के लिए एक राष्ट्रीय उद्योग संघ को अवैध रूप से 325 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

सोमवार को वित्त मंत्री दासगुप्ता ने 2026-27 वित्तीय वर्ष का पूर्ण बजट पेश किया। इस पर चर्चा 25 जून तक जारी रहेगी।

मंगलवार की चर्चा के दौरान, अधिकारी ने बीजीबीएस में भ्रष्टाचार को लेकर ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। विपक्षी विधायकों को एक फाइल दिखाते हुए, उन्होंने दावा किया कि उस पर उद्योग संघ को 324.73 करोड़ रुपए के अवैध भुगतान का समर्थन करने वाले ममता बनर्जी के हस्ताक्षर हैं।

अधिकारी ने कहा कि इस मद में किया गया भुगतान पूरी तरह से अवैध था और भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला था। लेकिन यह तो बस हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। पिछली सरकार के हर एक भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी।

यह पहली बार नहीं है जब अधिकारी ने यह मुद्दा उठाया है। 13 जून को उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा था कि उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बीजीबीबीएस के आयोजन के लिए एक विज्ञापन-सह-इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को किए गए 635 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच के आदेश दिए हैं।

अधिकारी ने तब कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार ने बीजीबीबीएस के आयोजन के लिए एक विशेष इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 635 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इस मामले की जांच की जाएगी। यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि 635 करोड़ रुपए किन मदों के तहत खर्च किए गए थे।

हालांकि, उन्होंने उस समय ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया था, जैसा कि उन्होंने आज विधानसभा में अपने बयान में किया है।

--आईएएनएस

एमएस/