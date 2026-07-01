बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया दबाव क्षेत्र, 3 जुलाई तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में हो सकती है बारिश

चेन्नई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 3 जुलाई तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे क्षेत्रों में एक नया दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आने वाले कुछ दिनों में तमिलनाडु और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

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आईएमडी ने अपने मौसम बुलेटिन में बताया कि उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है। इसके प्रभाव से 3 जुलाई के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

विकसित हो रही यह मौसमी प्रणाली पूर्वी भारत में मानसून की गतिविधियों को और मजबूत कर सकती है, वहीं उत्तरी तमिलनाडु में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना भी बढ़ाएगी।

मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी के एक या दो स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।

मौसम अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे आकाशीय बिजली और गरज-चमक के दौरान चलने वाली तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहें। वहीं, दक्षिण तमिलनाडु में इसी अवधि के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

हालांकि दक्षिणी जिलों में व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के चलते कुछ स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

आईएमडी ने गुरुवार के लिए कोयंबटूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों तथा नीलगिरि और थेनी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारी वर्षा के प्रति संवेदनशील इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।

प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखे जाने की संभावना है, विशेषकर उन संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में जहां भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।

चेन्नई के लिए मौसम विभाग ने बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। शहर के कुछ हिस्सों में शाम या रात के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

दिन के समय तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है, हालांकि बादल छाए रहने और रुक-रुक कर होने वाली बारिश से उमस से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले इस निम्न दबाव के क्षेत्र पर आने वाले दिनों में लगातार नजर रखी जाएगी, क्योंकि इसकी तीव्रता और दिशा ही यह तय करेगी कि तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में बारिश का वितरण और प्रभाव किस प्रकार रहेगा।

आईएमडी ने विशेष रूप से उन जिलों के लोगों को, जहां गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने और प्रतिकूल मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस