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भारत समाचार

बंगाल के हाबरा में महिला सहकर्मी से रेप करने के आरोप में सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 30, 2026, 09:20 AM
बंगाल के हाबरा में महिला सहकर्मी से रेप करने के आरोप में सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार

कोलकाता, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में एक सिविक वॉलंटियर को अपनी महिला सहकर्मी को ब्लैकमेल करके कई बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी साझा की।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर और पीड़ित सिविक वॉलंटियर, दोनों हाबरा पुलिस स्टेशन में काम करते हैं।

आरोपी को बुधवार को बारासात कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

पीड़िता के मुताबिक, जब वह अपनी यूनिफॉर्म पहनने के लिए कपड़े बदल रही थी, तब उसके एक पुरुष साथी ने चुपके से उसकी तस्वीरें ले लीं। बाद में, उसने तस्वीरें दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

पीड़िता के मुताबिक, सिविक वॉलंटियर ने तस्वीरें दूसरों के साथ शेयर करने की धमकी देकर महिला साथी का कई बार यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, उसने उसे यह भी चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

आखिरकार, महिला ने हिम्मत जुटाई और हाबरा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जिला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सिविक वॉलंटियर पर रेप, डराने-धमकाने और धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप हैं।

इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद सिविक वॉलंटियर को ड्यूटी से हटा दिया गया।

बारासात पुलिस जिला अधीक्षक जे. मर्सी ने कहा, "शिकायत मिलने के बाद उसे ड्यूटी से हटा दिया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है।"

गौरतलब है कि इस साल मार्च में, एक सिविक वॉलंटियर को एक किशोरी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। घटना के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण बाद में उस किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी। यह घटना हावड़ा जिले के अमता में हुई थी।

अगस्त 2024 में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। डॉक्टर के रेप और हत्या के अगले दिन, कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी