बंगाल के बांकुरा में मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप में तृणमूल नेता गिरफ्तार

कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)। बांकुरा जिले के इंदपुर ब्लॉक के पूर्व तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रेजाउल खान को पुलिस ने एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने और उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

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बांकुरा जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि यह गिरफ्तारी भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर की गई।

भाजपा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि रेजाउल ने उसके घर पर उस पर हमला किया और मारपीट की। उसने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की, घर में तोड़-फोड़ की और हथियार दिखाकर परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस के अनुसार, इंदपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर शनिवार रात रेजाउल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति को रविवार को बांकुरा की खत्रा सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाकर भाजपा के सत्ता में आने के बाद से, राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और छेड़छाड़ जैसे कई आरोपों में एक-एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। बांकुरा में भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस नेताओं की लिस्ट में रेजाउल की गिरफ्तारी सबसे ताजा मामला है।

शिकायत करने वाले ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले उसने रेजाउल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। इसके लिए उसे तृणमूल कांग्रेस नेता के गुस्से का सामना करना पड़ा।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चुनाव से कुछ दिन पहले रेजाउल ने कुछ बदमाशों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला किया। संपत्ति में तोड़-फोड़ करने के अलावा, शिकायत करने वाले की पत्नी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ भी की गई। उसने हथियार दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

इंदपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की। गिरफ्तार रेजाउल ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

--आईएएनएस

एमएस/