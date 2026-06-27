बंगाल भाजपा दो विधानसभा और एक लोकसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने पर दिया जोर

कोलकाता, 27 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई ने मांग की है कि राज्य की दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव जल्द से जल्द और एक साथ कराए जाएं।

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जिस लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना बाकी है, वह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट में है। 2024 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के हाजी नूरुल इस्लाम बसीरहाट से 37 लाख से अधिक वोटों के अंतर से विजयी हुए थे।

हालांकि, 25 सितंबर, 2024 को उनके अचानक निधन के बाद यह सीट खाली रह गई और इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव अभी तक नहीं हो पाया है।

पता चला है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्य भाजपा अध्यक्ष और पार्टी के राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने बसीरहाट का दौरा किया और वहां उन्होंने पार्टी के बसीरहाट संगठनात्मक जिले के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में भट्टाचार्य ने भी राज्य की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ-साथ जल्द से जल्द बसीरहाट में उपचुनाव कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भट्टाचार्य ने पार्टी के बसीरहाट संगठनात्मक जिले को संगठनात्मक तैयारियां शुरू करने और उम्मीदवारों का चयन करने का निर्देश भी दिया।

भाजपा के राज्य प्रवक्ता देबजीत सरकार के अनुसार, बसीरहाट लोकसभा सीट लगभग दो साल से खाली है। सरकार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्वीकार्य नहीं है कि कोई लोकसभा सीट इतने लंबे समय तक प्रतिनिधि के बिना रहे। इसलिए, हम भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध करते हैं कि वह बिना किसी देरी के उपचुनाव की तारीख की घोषणा करे।

पूर्वी मिदनापुर जिले का नंदीग्राम और अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले का रेजिनगर, इन दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं।

हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से एक साथ चुनाव लड़ा। वे भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से निर्वाचित हुए। भवानीपुर में उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया।

बाद में, अधिकारी ने भवानीपुर सीट बरकरार रखी, जिसके कारण नंदीग्राम में उपचुनाव आवश्यक हो गया।

इसी प्रकार, आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के नाओदा और रेजिनगर विधानसभा क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से जीत हासिल की। ​​इसके बाद कबीर ने नाओदा सीट बरकरार रखी, जिसके कारण रेजिनगर में उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया।

--आईएएनएस

एमएस/