कोलकाता, 22 जून (आईएएनएस) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की जिला परिषद का नियंत्रण आधिकारिक तौर पर अपने हाथ में ले लिया। यह जिला विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का गृह जिला है।

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पश्चिम बंगाल में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली लागू होने के बाद से यह पहली बार है जब भाजपा ने इस प्रणाली के सबसे ऊंचे स्तर, यानी जिला परिषद की कमान संभाली है।

स्थानीय भाजपा नेता और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य बामदेव गुचैत ने पूर्वी मिदनापुर जिला परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

कुछ दिन पहले, तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण वाली पूर्वी मिदनापुर जिला परिषद को तब भंग कर दिया गया था जब इसके अध्यक्ष उत्तम बारिक ने इस्तीफा दे दिया था।

पटाशपुर से तृणमूल के पूर्व विधायक बारिक ने हालिया विधानसभा चुनाव में चांदीपुर सीट से चुनाव लड़ा था। उनके इस्तीफे के बाद उपाध्यक्ष सुहासिनी कर ने भी पद छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप परिषद भंग हो गई।

पूर्वी मिदनापुर जिला परिषद में 70 सीटें हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस के पास 56 और भाजपा के पास 14 सीटें थीं, जिनमें से बाद में दो सदस्यों का निधन हो गया।

सोमवार को हुई आम बैठक में, 64 सदस्यों की मौजूदगी में बामदेव गुचैत और जयदेव मिद्या को क्रमशः अध्यक्ष और सहायक अध्यक्ष चुना गया। कांथी से भाजपा के लोकसभा सदस्य और सीएम सुवेंदु अधिकारी के छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।

उन्होंने कहा, "केंद्र से लेकर राज्य तक, जिला परिषदों से लेकर सांसदों और विधायकों तक, सभी अब भाजपा सदस्य हैं। सभी के साथ मिलकर जिले और राज्य का समग्र विकास होगा।"

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी