बंगाल: 24 जुलाई की घटनाओं के विरोध में भाजपा ने निकाली तिरंगा रैलियां

कोलकाता, 27 जुलाई (आईएएनएस)। 24 जुलाई को कोलकाता में वामपंथियों के आंदोलन के दौरान हुई अशांति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दो बड़ी रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। एक जुलूस मध्य कोलकाता के सियालदह से एस्प्लेनेड तक गया, जबकि दूसरा दक्षिण कोलकाता के गोलपार्क से जादवपुर तक गया।

Read More

सियालदह से जुलूस दोपहर 3:30 बजे के बाद राष्ट्रीय ध्वज के साथ शुरू हुआ। राज्य मंत्री तापस रॉय, भाजपा विधायक सजल घोष, पार्टी नेता शंकुदेव पांडा, तमोग्ना घोष और कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि नीट-यूजी पेपर लीक आंदोलन के नाम पर अराजकता और राष्ट्रविरोधी नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और हिंसा फैलाने वालों को दंडित किया जाएगा। सजल घोष ने आरोप लगाया कि सीपीआई (एम), कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने 24 जुलाई को अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों को तैयार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों को कड़ी सजा देने की मांग भी उठाई गई और प्रधानमंत्री का अपमान करने के विरोध में नारे लगाए गए।

तपस रॉय ने कहा कि छात्रों को गुमराह करके हिंसा फैलाने और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और कांग्रेस शासन के दौरान 53 बार प्रश्न पत्र लीक होने की घटना को याद दिलाया।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जो लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनका बहिष्कार किया जाए।

शुक्रवार दोपहर को नीट प्रश्न पत्र लीक कांड के विरोध में और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एसएफआई और विभिन्न वामपंथी छात्र संगठनों ने सियालदह से एस्प्लेनेड तक जुलूस निकाला। जुलूस के वहां पहुंचने पर पुलिस पर बोतलें और जूते फेंके गए। पुलिस ने लाठियों से जवाबी कार्रवाई की। ड्यूटी पर तैनात कई पत्रकारों को परेशान किया गया, महिला पत्रकारों के उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए।

शुक्रवार शाम को, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी एसएसकेएम अस्पताल गए और वहां इलाज करा रहे पत्रकारों और फोटो पत्रकारों से मुलाकात की।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया और मीडियाकर्मियों पर हमले में शामिल लोगों की पहचान करने का वादा किया।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किए जाने के अनुसार, पुलिस शनिवार से सक्रिय है। पत्रकारों के उत्पीड़न और अशांति के संबंध में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोलह लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे और गिरफ्तारियां होने की आशंका है।

--आईएएनएस

एमएस/