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भारत समाचार

बेंगलुरु डर्बल मर्डर: माता बनी कुमाता, प्रेमी के साथ मिलकर पति और बच्चे को उतारा मौत के घाट

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(Updated )
बेंगलुरु

बेंगलुरू, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरू के चिक्काबनावारा से डबल मर्डर केस का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक पति की पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

पुलिस के मुताबिक, पत्नी हरिनी ने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने इस अपराध को छिपाने के लिए अपने बच्चे का भी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, ताकि किसी को भी इस वारदात के बारे में जानकारी नहीं मिल सके। पिछले रविवार को पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी गई।

पुलिस के मुताबिक, हरिनी ने कथित तौर पर अपने प्रेमी विनय की मदद से अपने पति अभिनंदन की हत्या कर दी। हरिनी का बच्चा यदुवीर खुद इस पूरी घटना का गवाह रहा। हरिनी को इस बात का डर था कि कहीं उसका बच्चा डर में आकर इस वारदात के बारे में किसी को बता ना दे, इसलिए उसने अपने बच्चे की भी गला दबाकर हत्या कर दी, ताकि किसी को भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं लगे।

पुलिस को इस बात का शक है कि हरिनी और विनय ने अभिनंदन के शव को बच्चे के शव के ऊपर रखने की कोशिश की, ताकि यह पता चल सके कि उसने खुद को मौत के घाट उतारने से पहले बच्चे को भी जान से मारने की कोशिश की।

जांच के दौरान जब पुलिस को खून के धब्बे मिले, तब जाकर यह पूरी घटना प्रकाश में आई। इसके बाद हरिनी ने उन कपड़ों में धोकर बाहर सुखाने के लिए दे दिया, जिन पर खून के निशान थे। इसके बाद शक और गहरा गया।

पुलिस के मुताबिक, हरिनी ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरों को भी बंद कर दिया था। इसके बाद उसने रात को करीब 11 बजे अपने प्रेमी विनय को घटना को अंजाम देने के लिए बुलाया। इस घटना को अंजाम देने के बाद हरिनी का प्रेमी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच के दौरान हरिनी से पुलिस ने छह घंटे तक पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, उसने पूछताछ के दौरान अपने पति और बच्चे को जान से मारने की बात स्वीकार कर ली।

डीसीपी एन नागेश के मुताबिक, दंपति का वैवाहिक विवाह ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच कई तरह के विवाद थे और कई बार दोनों की आपस में लड़ाई भी होती थी। कुछ दिनों के लिए हरिनी ने अपना घर भी छोड़ दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद दंपति ने साथ में रहना शुरू कर दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हरिनी विनय के साथ रिलेशनशिप में थी।

परिवार की एक सदस्य जयम्मा ने पुलिस को बताया कि उसे हरिनी पर लंबे समय से शक था और उसने कई बार यह नोटिस किया था कि उसे कई बार फोन आते हैं।

इतना ही नहीं, तीन महीने पहले हरिनी ने अपना घर भी छोड़ दिया था। घर छोड़ते वक्त उसने एक लेटर भी लिखा था। लेकिन, इस पूरी घटना को सीक्रेट रखा गया था, ताकि यह दंपति एक साथ रहकर अपने सभी विवादों और मतभेदों को सुलझा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है।

पुलिस के मताबिक, वारदात के वक्त बच्चे की मौजूदगी पुलिस जांच में अहम मोड़ बनी। जांच में यह सामने आया है कि हरिनी यदुवीर को मौत के घाट उतार दिया था, ताकि मामले का खुलासा नहीं हो सके।

हरिनी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद विनय की तलाश तेज कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है, ताकि पूरी वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सके।

अभिनंदन अपने माता पिता का एकलौता बेटा है। उसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। चिक्काबनावारा में उसका तीन मंजिला मकान भी है। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने पहले सोचा था कि अगर अभिनंदन को मौत के घाट उतार दिया जाए, तो उन्हें उसकी संपत्ति हाथ लग सकती है। इसके बाद आरोपियों ने अभिनंदन को मौत के घाट उतारने की साजिश रची।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस