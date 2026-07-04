बीएमसी की लापरवाही पर केस दर्ज हो: शिवसेना

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) ने शनिवार को आरोप लगाया कि बृहन्मुंबई नगर निगम का प्रशासन कथित तौर पर भ्रष्ट लोगों के हाथों में है। पार्टी का कहना है कि इसी वजह से मानसून की शुरुआती बारिश के बाद मुंबई में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

Read More

पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय में ठाकरे गुट ने कहा कि मुंबई की खराब होती नागरिक सुविधाओं और जर्जर बुनियादी ढांचे के कारण अब तक दो बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है।

चेंबूर में एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। वहीं, साकीनाका इलाके में 60 वर्षीय एक व्यक्ति खुले और बिना सुरक्षा इंतजाम वाले सीवर मैनहोल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

इसमें कहा गया है, "लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि केवल बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिड़े से इस्तीफा मांगने के बजाय, नगर निगम का संचालन करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जो लोग पहले अक्सर शिवसेना की आलोचना करते थे, उन्हें अब नगर निगम चलाने में पार्टी की भूमिका और महत्व का एहसास हो रहा है।"

संपादकीय में कहा गया है कि मौजूदा संकट ने सत्ताधारी भाजपा और उसके सहयोगियों के कथित पाखंड, क्रूरता और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। पिछली शिवसेना सरकार के दौरान, स्थानीय पार्षदों का काफी प्रभाव था, और वे अपने-अपने इलाकों पर कड़ी नजर रखते थे।

हालांकि, खबर है कि एक गैर-जवाबदेह व्यवस्था के फिर से उभरने से रिश्वतखोरी का कल्चर पनपा है, जिसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मिलने वाला कमीशन भ्रष्ट अधिकारियों के बीच धड़ल्ले से बांटा जा रहा है।

इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर भी मतभेद सामने आ गए हैं। शिवसेना के शिंदे गुट से जुड़े उपमहापौर संजय घाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिड़े के इस्तीफे की मांग की है। उनका आरोप है कि शहर की बदहाल व्यवस्था के लिए आयुक्त ही जिम्मेदार हैं।

संपादकीय में कहा गया है, "आलोचकों ने इस मांग को 'बौद्धिक दिवालियापन' बताया है। उनका कहना है कि शहरी विकास मंत्रालय खुद एकनाथ शिंदे के पास है। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि इन जानलेवा हादसों के लिए ठेकेदारों का भ्रष्टाचार और लापरवाही सीधे तौर पर जिम्मेदार है। साथ ही, बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिड़े पर भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया है। संपादकीय के अनुसार, इन दोनों मौतों की जिम्मेदारी उन पर भी बनती है।

इसके अलावा, ठाकरे गुट ने दावा किया कि शासन में खालीपन के बीच राजनीतिक ध्यान भटकाने वाली बातें सामने आई हैं।

मुलुंड के एक भाजपा नेता, जिन्हें संपादकीय में व्यंग्यात्मक रूप से 'पोपटलाल' कहा गया है। कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बार-बार बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय जा रहे हैं, जबकि संपादकीय में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई करना कानूनी रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसमें कहा गया है, "बृहन्मुंबई नगर निगम में राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय उन्हें दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछना चाहिए। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक खींचतान के कारण जरूरी नागरिक सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे बेगुनाह लोगों की जान गई है।"

संपादकीय के अनुसार, मानसून से पहले बृहन्मुंबई नगर निगम की तैयारियां पर्याप्त नहीं थीं। आरोप लगाया गया है कि नगर निगम समय पर नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और खतरनाक पेड़ों की छंटाई नहीं कर सका। इसके कारण बारिश के दौरान कई जगह पेड़ गिर गए और शहर के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

इसमें कहा गया है, “मेयर रितु तावड़े ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि मानसून से पहले नालों से गाद निकालने (डीसिल्टिंग) का 104 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। आलोचकों ने '104 प्रतिशत पूरा होने' के आंकड़े के पीछे के गणितीय तर्क पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अतिरिक्त 4 प्रतिशत कहां से आया? साथ ही यह भी कहा है कि शहर सरकार के पसंदीदा ठेकेदारों की दया पर निर्भर है।”

कमिश्नर को अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के निर्माण की देखरेख करने के कारण मुंबई की 'मेट्रो वुमन' के तौर पर जाना जाता है, लेकिन गड्ढों की समस्या से निपटने और गाद निकालने का काम ठीक से न कर पाने के कारण सिविक बॉडी में उनके कार्यकाल की कड़ी आलोचना हुई है।

बढ़ती आलोचना के बीच, भिड़े ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ मामले दर्ज करें जिनकी कथित लापरवाही के कारण लोगों की जान गई। संपादकीय में यह बात कही गई।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी