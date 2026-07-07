'बाबरी पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले कर रहे आस्था की बात', सीएम योगी का कांग्रेस-सपा पर हमला

प्रतापगढ़, 7 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल आज जाति और आस्था के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं। ऐसे दलों को आस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास जनता के सामने रखने के लिए केवल दो मुद्दे बचे हैं- जाति के नाम पर विभाजन और सनातन आस्था पर प्रहार। हाल के दिनों में इन दलों ने भारत की सनातन परंपरा और धार्मिक आस्था पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन जनता उनकी मंशा को अच्छी तरह समझ चुकी है।

सीएम योगी ने कहा, "जो कांग्रेस कभी कहती थी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था, वही आज अयोध्या और आस्था की बात कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी बाबरी ढांचे का समर्थन किया और उस पर घड़ियाली आंसू बहाए। अब ये गिरगिट की तरह रंग बदलकर आस्था की राजनीति कर रहे हैं।"

उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, उसे आस्था की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रामभक्त अगर अयोध्या की आस्था की बात करें तो वह स्वाभाविक है, लेकिन जिन दलों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा या रामभक्तों का दमन किया, वे आस्था का नाम लेकर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर धार्मिक स्थलों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू धार्मिक विरासत से जुड़े स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने में किया गया। ऐसे लोगों को यह बताना चाहिए कि वे किस आस्था की बात कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देश और प्रदेश की जनता अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति को समझ चुकी है और उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। प्रदेश सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है तथा यही डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है।

--आईएएनएस

विकेटी/एसके