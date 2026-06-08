बेबुनियाद आरोप लगाना और फिर पीछे हट जाना राहुल गांधी की आदत: शाहनवाज हुसैन

लखनऊ, 8 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने और बाद में पीछे हट जाना उनकी आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं, जिससे राजनीतिक माहौल खराब होता है।

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भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बयान देते रहते हैं, जनता को उन पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वह लगातार उन्हें नकार रही है।

इंडी अलायंस की बैठक पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बैठक पूरी तरह असफल रही और अलायंस के कई सहयोगियों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। उनके अनुसार विपक्षी दलों के बीच आपसी विश्वास की भारी कमी है, जिसके कारण यह गठबंधन प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा है।

इंडी अलायंस के विस्तार पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही यह अलायंस कमजोर हो गया था। इस अलायंस के पास न कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है, न कोई साझा नीति और न ही कोई संगठित ढांचा है। उनके अनुसार यह केवल चुनावी मजबूरी के कारण बना हुआ एक अस्थायी समूह है, जो समय-समय पर बिखरता दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि यह कोई औपचारिक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि अलग-अलग विचारधाराओं और दलों का अस्थायी अलायंस है।

उन्होंने कहा कि यह दल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ आलोचना के मुद्दों पर ही एक साथ दिखाई देते हैं, जबकि उनके बीच कोई स्थायी एकता नहीं है।

भाजपा नेता ने तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी एक बिखरा हुआ राजनीतिक समूह बन चुकी है, जिसमें न तो कार्यकर्ताओं की एकजुटता है और न ही विधायकों और सांसदों का मजबूत समर्थन। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान भी यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और नेतृत्व पर पकड़ कमजोर पड़ रही है। उनके अनुसार संगठनात्मक स्तर पर पार्टी में स्थिरता की कमी है।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी