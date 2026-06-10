अयोध्या: मंत्री धर्मवीर प्रजापति और पूर्व सांसद लालू सिंह ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की

अयोध्या, 10 जून (आईएएनएस)। पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने और सबसे अधिक समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड स्थापित करने के मौके पर अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने मंदिर में पूजा-अर्चना की और दान किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रार्थना की।

Read More

यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश की सेवा करने वाले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने इतिहास रचा है। आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में पीएम मोदी की दीर्घायु की प्रार्थना की गई। इसी तरह वह देश और समाज के लिए कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करते रहें।

वहीं, अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि देशवासी आज बहुत खुश हैं और ईश्वर से पीएम मोदी के यशस्वी और दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। उनका 'विकसित भारत 2047' संकल्प है।

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दिन पर हम सभी ने चिरेश्वर महादेव में पूजा-अर्चना की और सभी ने प्रार्थना की कि पीएम मोदी स्वस्थ रहें और उनका सपना पूरा हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के इस ऐतिहासिक मौके पर सुबह से ही तमाम मंदिरों में पूजा-अर्चना शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए और प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की।

देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और हस्तियों ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, मंगोलिया के राष्ट्रपति उख्नागीन खुरेलसुख, इजरायल के राजदूत रेवेन अजार, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका सहित कई वैश्विक नेताओं ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और उनके नेतृत्व की सराहना की।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी