अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई जाए सतर्कता और नियमित गश्त, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: राज्यपाल

ईटानगर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (रिटायर्ड) ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ज्यादा सतर्कता बरतने और नियमित गश्त करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि देश के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में मजबूत सुरक्षा उपाय बहुत जरूरी हैं।

Read More

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 4 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल नीरज शुक्ला ने ईटानगर के लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल और सेना के सीनियर अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की मौजूदा स्थिति, सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के उपायों और दूर-दराज के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सेना द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी और संपर्क कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की।

लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक (रिटायर्ड) ने सेना और सिविल प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाने और नई चुनौतियों का तुरंत सामना करने के लिए रियल-टाइम जानकारी साझा करना और मिलकर काम करना बहुत जरूरी है।

राज्यपाल ने देश की सुरक्षा के प्रति सेना की अटूट प्रतिबद्धता और विभिन्न 'सद्भावना' कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय समुदायों के साथ उनके सकारात्मक जुड़ाव की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि इन संपर्क कार्यक्रमों ने, खासकर स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने, सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए छात्रों को कोचिंग देने और युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में, दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि ऐसी पहल स्थानीय लोगों के बीच आपसी विश्वास, सद्भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करती हैं।

4 कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला ने राज्यपाल को 4 कॉर्प्स की ऑपरेशनल तैयारियों, सुरक्षा के मौजूदा उपायों, और सीमावर्ती जिलों में चल रही विकासात्मक संपर्क गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

लोक भवन के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को भरोसा दिलाया कि भारतीय सेना इस इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और अरुणाचल प्रदेश के सिविल प्रशासन और लोगों को हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी