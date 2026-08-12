अतीक अहमद के बेटे की कार दुर्घटना का वीडियो आया सामने, ऐसे बिगड़ा कार का संतुलन

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत से जुड़ा एक नया विडियो सामने आया है। वीडियो में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की जानलेवा सड़क दुर्घटना दिखाई दे रही है। डैशकैम फुटेज में दुर्घटना से ठीक पहले के पल कैद हुए हैं, जिसमें अबान और गाड़ी में सवार एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई।

वीडियो में 21 वर्षीय अबान और चार अन्य लोग झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर एक सफेद हुंडई क्रेटा में यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। तभी अचानक गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। एसयूवी तेजी से अपनी दिशा से भटकती है और कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट जाती है।

यह दुर्घटना 6 अगस्त को हुई थी और इसमें अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू (25) की जान चली गई। गाड़ी में सवार तीन अन्य लोगों (आजम, मोहम्मद जावेद और उमर) को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

एनडीटीवी के अनुसार, अबान अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जा रहे थे, जो इस समय झांसी जेल में बंद हैं।

शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सशर्त पैरोल मिलने के बाद उनके बड़े भाइयों, अली और उमर को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। उमर इस समय लखनऊ की जेल में बंद हैं।

अबान को उनके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया गया। इसी कब्रिस्तान में अतीक के भाई अशरफ अहमद और उनके बेटे असद अहमद की कब्रें भी हैं।

अप्रैल 2023 में, प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए पुलिस की कस्टडी में ले जाए जाते समय, अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पत्रकार बनकर आए तीन हमलावरों ने बहुत करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अतीक अहमद के पांच बेटे थे। उसका सबसे बड़ा बेटा, उमर, लखनऊ जेल में है, जबकि अली झांसी जेल में बंद है। उसका तीसरा बेटा, असद, अप्रैल 2023 में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। एक और बेटा, अहजम, अभी जमानत पर बाहर है।

अतीक अहमद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे कई मामले दर्ज थे। मार्च 2023 में, उसे अपहरण के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

--आईएएनएस

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