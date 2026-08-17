असम में 11.6 लाख ऑनलाइन जनगणना प्रविष्टियां दर्ज की गईं, घर-घर जाकर जनगणना का चरण शुरू हुआ

गुवाहाटी, 17 अगस्त (आईएएनएस)। असम में जनगणना 2027 का स्व-गणना (एसई) चरण पूरा हो गया है। 16 अगस्त को समाप्त होने से पहले 11.64 लाख से अधिक परिवारों ने ऑनलाइन अपनी जानकारी जमा की।

अधिकारियों के अनुसार, स्व-गणना में भागीदारी के मामले में कछार, श्रीभूमि और कोकराझार तीन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले बनकर उभरे हैं।

जनगणना संचालन निदेशालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के जनगणना संचालन निदेशक, बिस्वजीत पेगू, ने ऑनलाइन चरण के पूरा होने की घोषणा की।

उन्होंने स्व-गणना अवधि के दौरान भागीदारी और सहयोग के लिए नागरिकों को धन्यवाद दिया।

जनगणना 2027 का अगला चरण सोमवार से पूरे असम में शुरू हो गया है और 15 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना शामिल है।

इस चरण के दौरान, प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर-घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे।

पेगू ने कहा कि गिनती 'कोई छूटे नहीं, कोई दोबारा न गिना जाए' के सिद्धांत पर होगी और इसमें जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना की जानकारी कानून के तहत सुरक्षित है और जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता।

जनगणना 2027 के लिए राज्य नोडल अधिकारी और असम के सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव, पार्थ पेगू भी वहां मौजूद थे।

उन्होंने लोगों से घर-घर जाकर होने वाली गिनती के दौरान भी वैसा ही सहयोग करने की अपील की और कहा कि सही और पूरा डेटाबेस बनाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है।

अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया का मकसद यह पक्का करना है कि हर पात्र परिवार की गिनती हो जाए, कोई छूटे नहीं और न ही किसी की गिनती दोबारा हो, साथ ही जनगणना की जानकारी की गोपनीयता और विश्वसनीयता भी बनी रहे। घर-घर जाकर गिनती का यह चरण 15 सितंबर तक चलेगा।

--आईएएनएस

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