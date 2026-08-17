अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम के साथ कांग्रेस के जुड़ाव पर प्रकाश डाला

जयपुर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वंदे मातरम पर दिए गए बयान के बाद राजस्थान में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा की ऐतिहासिक भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह ने रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में वंदे मातरम से जुड़ी एक घटना को लेकर कांग्रेस की आलोचना की।

शाह ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने गीत गाए जाने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इशारा करके गीत रोकने को कहा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से वंदे मातरम को मिटाने के प्रयास के लिए माफी मांगनी चाहिए।

शाह की टिप्पणियों पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि इतिहासकार वंदे मातरम के बारे में गृह मंत्री के दावों को 'हास्यास्पद' पाएंगे।

गहलोत ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन में गीत के ऐतिहासिक महत्व में भाजपा की कोई भूमिका नहीं थी और उन पर सत्ता में आने के बाद इतिहास को फिर से लिखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाषण या प्रस्तावित कानून ऐतिहासिक रिकॉर्ड को नहीं बदल सकते।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भाजपा अब स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चरणों से अपनी कथित अनुपस्थिति को छिपाने के लिए वंदे मातरम का आह्वान कर रही है।

गहलोत ने वंदे मातरम के साथ कांग्रेस के जुड़ाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया था। बाद में यह गीत कांग्रेस के अधिवेशनों का एक नियमित हिस्सा बन गया और ब्रिटिश दमन के तहत गिरफ्तारी, लाठीचार्ज और अन्य प्रकार के दमन का सामना कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक महत्वपूर्ण नारा बन गया।

उन्होंने गीत के समावेशी संस्करण का उपयोग करने के 1937 के निर्णय का भी उल्लेख किया और तर्क दिया कि इसका उद्देश्य इसे भारत के सभी धार्मिक समुदायों में स्वीकार्य बनाना था।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और बाद में उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल की गई वंदे मातरम, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बन गई।

हालांकि, गीत के बाद के छंद धार्मिक प्रतीकों के कारण विवादास्पद हो गए। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद देश के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संपूर्ण रचना की स्वीकार्यता के बारे में चिंताओं के मद्देनजर कांग्रेस ने सार्वजनिक उपयोग के लिए पहले दो छंदों को अपनाया।

24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाएगा और उसे तुलनीय सम्मान प्राप्त होगा।

गीत को लेकर जारी असहमति एक व्यापक राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है। भाजपा ने अक्सर 1937 के फैसले को कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के उदाहरण के रूप में पेश किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया एक समावेशी कदम बताया है।

अमित शाह और अशोक गहलोत के बीच हालिया बहस सिर्फ गाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवाद को फिर से हवा देती है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे याद किया जाना चाहिए और कौन इसकी विरासत का दावा कर सकता है।

--आईएएनएस

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