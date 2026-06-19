अश्विनी वैष्णव ने छपरा-आनंद विहार रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

पटना, 19 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई साप्ताहिक रेल सेवा का उद्घाटन किया।

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इस अवसर पर, रेल मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से मौल को दिल्ली से और जहीरघाट को वाराणसी से जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई।

उद्घाटन समारोह में सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी और महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित अन्य नेता उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए वैष्णव ने घोषणा की कि एक बड़ी रेल विस्तार योजना के तहत बिहार को अगले सात से आठ वर्षों में 200 से अधिक नई ट्रेनें मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे अवसंरचना में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और बिहार भर में 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि दिल्ली-वाराणसी-पटना बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है।

उनके अनुसार, एक बार चालू होने पर, यह हाई-स्पीड रेल परियोजना पटना और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को घटाकर मात्र 4 घंटे 41 मिनट कर देगी।

उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में कॉरिडोर को सिलीगुड़ी तक विस्तारित करने की योजना है।

वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के रेलवे बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पूरे राज्य में रेल अवसंरचना का तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार संभव हो पाया है।

रेलवे विनिर्माण में बिहार की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि मरहौरा डीजल लोकोमोटिव कारखाने में निर्मित लोकोमोटिव गिनी को निर्यात किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से गिनी को चार लोकोमोटिव निर्यात किए गए थे, जबकि मई 2025 में गिनी के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मरहौरा कारखाने का दौरा करने के बाद 140 लोकोमोटिव के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।

3,000 करोड़ रुपए की निर्यात परियोजना के तहत, बिहार में निर्मित लोकोमोटिव अगले तीन वर्षों में गिनी को आपूर्ति किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्रों में एक नई पहचान की ओर अग्रसर है।

उन्होंने बताया कि छपरा में दो हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है और सरकार की योजना राज्य भर में 10 हरित शहर स्थापित करने की है।

सरम के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने छपरा-दिल्ली रेल सेवा को इस क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग की पूर्ति बताया और कहा कि पहले यात्रियों को दिल्ली के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए सोनपुर या वाराणसी जाना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि यह नई सेवा सरम और आसपास के जिलों के लोगों के लिए यात्रा की सुविधा में काफी सुधार लाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/