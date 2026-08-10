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असम सरकार गुवाहाटी साइंस सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 05:48 PM
असम सरकार गुवाहाटी साइंस सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देगी

गुवाहाटी, 10 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को शहर के बाहरी इलाके सोनापुर में चल रहे गुवाहाटी साइंस सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस बड़े साइंस और एजुकेशन सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर और विजिटर्स के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 150 बीघा से ज्यादा जमीन पर बन रही साइंस सिटी के मार्च 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाने की उम्मीद है। सरमा ने साइट पर चल रहे कामों का निरीक्षण किया और प्रगति व अगले चरण की योजनाओं का आकलन करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

अतिरिक्त फंड की घोषणा करते हुए सरमा ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कई नई सुविधाओं के लिए किया जाएगा, जिनमें डिजिटल पैनोरमा, कन्वेंशन सेंटर, म्यूजिकल फाउंटेन और पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इसके अलावा, सेंटर को विजिटर्स के लिए और ज्यादा आकर्षक और दिलचस्प बनाने के लिए अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और असम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। सरमा ने कहा कि जब सभी नियोजित हिस्से पूरे हो जाएंगे, तो गुवाहाटी साइंस सिटी के देश की बेहतरीन साइंस सिटी में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। उन्होंने लोगों, खासकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों से इस सुविधा का दौरा करने और इसके विज्ञान और शैक्षिक आकर्षणों को देखने की अपील की।

असम सरकार लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए गुवाहाटी को साइंस सिटी से जोड़ने वाली एक खास असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) बस सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है। सरमा ने कहा कि इस प्रस्तावित सेवा के बारे में जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री केशव महंता, कृषि मंत्री पीयूष हजारिका, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौशिक राय और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इसके बाद सरमा ने सोनापुर के कोमारकुची में 'जुबीन क्षेत्र' का दौरा किया, जो दिवंगत गायक और सांस्कृतिक हस्ती जुबीन गर्ग के लिए प्रस्तावित स्मारक स्थल है। उन्होंने परिसर का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा प्रोजेक्ट से जुड़े आर्किटेक्ट के साथ निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्मारक परिसर की बाउंड्री वॉल का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाउंड्री वॉल का काम पूरा होने से ओपन-एयर थिएटर और लैंडस्केपिंग समेत आगे के काम बिना किसी देरी के शुरू हो सकेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/