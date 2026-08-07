असम : सीएम हिमंता सरमा ने बाढ़ के बीच बिजली बहाल करने के लिए बिजलीकर्मियों की तारीफ की

गुवाहाटी, 7 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को राज्य के बिजली विभाग के कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए उनकी लगातार कोशिशों की सराहना करते हुए कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद, ये टीमें खराब ट्रांसफॉर्मर को फिर से जोड़ने और पावर ग्रिड को चालू करने के लिए 'हर मुमकिन तरीका' अपना रही हैं।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जरूरी सेवाओं को बहाल करने के लिए काम कर रहे इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और फील्ड स्टाफ की तारीफ की, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी अभी भी असर डाल रहा है।

सरमा ने कहा, "मैं हमारे बिजली विभाग की टीमों की तारीफ करता हूं, जो ट्रांसफार्मर को फिर से जोड़ने और ग्रिड को चालू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं।" उन्होंने खराब बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत में लगे फ्रंटलाइन वर्करों की कड़ी मेहनत को भी सराहा।

मुख्यमंत्री ने असम के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की भी तारीफ की और कहा कि बेमिसाल बाढ़ के बावजूद, नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा इस संकट का सामना करने में कामयाब रहा।

उन्होंने कहा, "हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती भी उतनी ही काबिले-तारीफ है, जिसने इस बेमिसाल बाढ़ का सामना किया है।"

पिछले कुछ सप्ताह में असम के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ देखी गई है, जिससे कई जिलों में सड़कों, पुलों, तटबंधों और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है।

बाढ़ के पानी और तेज बहाव के कारण कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर, खंभे और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें या तो पानी में डूब गईं या क्षतिग्रस्त हो गईं।

बिजली बहाली टीमें प्रभावित इलाकों में कनेक्शन बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं और अक्सर पानी से भरे इलाकों में मुश्किल हालात में काम करती हैं।

बिजली कंपनियों ने अस्पतालों, राहत शिविरों, पीने के पानी की सुविधाओं और अन्य जरूरी जगहों पर बिजली बहाल करने को प्राथमिकता दी है, साथ ही बाढ़ का पानी घटने के साथ-साथ रिहायशी इलाकों में भी धीरे-धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के साथ-साथ जरूरी सेवाओं को बहाल करना भी एक मुख्य प्राथमिकता है।

सरमा की यह तारीफ ऐसे समय में आई है जब कई सरकारी विभाग जन-सेवाओं को सामान्य करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं; बिजली की बहाली को राहत कार्यों, संचार नेटवर्क और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन की वापसी के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम