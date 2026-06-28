असम राइफल्स और पुलिस ने असम-मिजोरम बॉर्डर पर दो तस्करों को किया गिरफ्तार

गुवाहाटी, 28 जून (आईएएनएस)। असम-मिजोरम सीमा पर कछार जिले में ड्रग्स-विरोधी अभियान के दौरान असम राइफल्स और असम पुलिस ने संयुक्त रूप से लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाएं जब्त कीं। इसके साथ ही दो कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है।

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अधिकारियों के अनुसार, अंतर-राज्यीय सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर कछार जिले के लैलापुर इलाके में शनिवार देर रात एक संयुक्त अभियान चलाया गया। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े, दो संदिग्धों ने कथित तौर पर मौके से भागने की कोशिश की। संयुक्त टीम ने उनका पीछा किया और थोड़ी देर बाद उन्हें पकड़ लिया।

तलाशी अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों ने साबुन की 42 डिब्बियां बरामद कीं, जिनमें संदिग्ध हेरोइन थी। अवैध बाजार में इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की 10,000 याबा गोलियां भी जब्त की गईं।

ऑपरेशन के दौरान दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। जिनके बारे में माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था। जब्त किए गए नशीले पदार्थ, मोबाइल फोन और गिरफ्तार लोगों को केस दर्ज करने और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कछार पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस ने इस बात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि ये नशीले पदार्थ कहां से आए थे, इन्हें कहां पहुंचाया जाना था और क्या आरोपी किसी बड़े अंतर-राज्यीय या सीमा-पार ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था और यह इस इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या से निपटने में असम राइफल्स और कछार पुलिस के बीच बेहतर तालमेल को दिखाता है।

असम-मिज़ोरम सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां ​​लगातार नजर रखती रही हैं, क्योंकि ड्रग सिंडिकेट इस रास्ते से हेरोइन, मेथामफेटामाइन टैबलेट और अन्य प्रतिबंधित सामान की तस्करी करने की बार-बार कोशिश करते रहे हैं। अधिकारियों ने हालिया बरामदगी को पूर्वोत्तर में ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि इलाके में सक्रिय संगठित तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए खुफिया जानकारी पर आधारित लगातार ऑपरेशन जारी रहेंगे।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी