असम राइफल्स और पुलिस ने 13 करोड़ की मॉर्फिन जब्त की, ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार

गुवाहाटी, 11 अगस्त (आईएएनएस)। असम राइफल्स और असम पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असम के श्रीभूमि जिले में एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को पकड़ा है और लगभग 13 करोड़ रुपए कीमत की 8.224 किलोग्राम मॉर्फिन जब्त की है।

श्रीभूमि जिले के बदरपुर में स्पीयर कॉर्प्स के तहत असम राइफल्स और असम पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया।

नशीले पदार्थों की आवाजाही के बारे में मिली खास जानकारी के आधार पर, सुरक्षा बलों और पुलिस ने इलाके में एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया और एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को पकड़ा। ऑपरेशन के दौरान टीम ने पकड़े गए व्यक्ति के पास से 8.224 किलोग्राम मॉर्फिन बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है।

ऑपरेशन के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक गाड़ी को भी जब्त किया गया।

यह गिरफ्तारी और बरामदगी सुरक्षा बलों और असम पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-कानूनी ड्रग्स की सप्लाई और वितरण को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इस ऑपरेशन से क्षेत्र में चल रहे संगठित ड्रग नेटवर्क से निपटने में असम राइफल्स और राज्य पुलिस के बीच बेहतर तालमेल का पता चलता है।

हाल ही में हुई यह जब्ती इसलिए भी अहम है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और तस्करी के स्थापित रास्तों के पास होने के कारण नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक मुख्य ट्रांजिट रूट के तौर पर उभर रहा है।

सुरक्षा एजेंसियां ​​गैर-कानूनी ड्रग्स की तस्करी और वितरण में शामिल नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए कड़ी निगरानी रख रही हैं और संयुक्त ऑपरेशन चला रही हैं।

बदरपुर में चलाया गया यह ऑपरेशन संगठित ड्रग तस्करी से निपटने में केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य की कानून-व्यवस्था एजेंसियों के बीच जिलों के आपसी तालमेल और सहयोग के महत्व को दिखाता है।

जब्त की गई मॉर्फिन और गाड़ी को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।

अधिकारियों को उम्मीद है कि वे नशीले पदार्थों के स्रोत, उसे कहां पहंचाया जाना था और तस्करी के ऑपरेशन में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगा लेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के तहत पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है।

--आईएएनएस

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