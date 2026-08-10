असम पुलिस ने मवेशी तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

गुवाहाटी, 10 अगस्त (आईएएनएस)। असम पुलिस ने धुबरी जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोटो बज्जानी क्षेत्र में चलाए गए एक अभियान के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पांच मवेशियों को बरामद किया।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मवेशियों के अवैध परिवहन की सूचना मिलने के बाद कॉलेज नगर पुलिस चौकी की टीम ने इलाके में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक चार पहिया वाहन को रोका। तलाशी लेने पर वाहन से पांच मवेशी बरामद हुए, जिन्हें कथित तौर पर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था।

मामले में तहारुल अली नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मवेशी कहां से लाए गए थे, उन्हें कहां ले जाया जा रहा था और इस कथित तस्करी नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई असम पुलिस द्वारा राज्य में अवैध मवेशी परिवहन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है।

धुबरी जिला बांग्लादेश से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण संवेदनशील माना जाता है। इस वजह से मवेशी तस्करी और सीमा पार होने वाले अन्य अपराधों पर नजर रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार सक्रिय रहती हैं। असम पुलिस ने कहा है कि अवैध मवेशी परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस और अन्य एजेंसियां संवेदनशील इलाकों में वाहन जांच, निगरानी और विशेष अभियान चला रही हैं, ताकि मवेशियों को गैर-अधिकृत मार्गों से ले जाने की कोशिशों को रोका जा सके।

असम में मवेशी तस्करी का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील रहा है। राज्य की विभिन्न सरकारें अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की बात करती रही हैं, जबकि वैध मवेशी व्यापार और परिवहन को प्रभावित न करने पर भी जोर दिया जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि धुबरी में हुई इस बरामदगी के मामले की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस जब्त वाहन और अन्य सबूतों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले का संबंध किसी बड़े मवेशी तस्करी नेटवर्क से है या नहीं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी