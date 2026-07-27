असम पुलिस ने कछार में दो तस्करों को गिरफ्तार किया, हेरोइन जब्त की

गुवाहाटी, 27 जुलाई (आईएएनएस)। सोमवार को असम पुलिस ने कछार जिले के कटिगोरा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर एक विशेष अभियान चलाकर 126 ग्राम हेरोइन जब्त की और दो कथित नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया। इस तरह नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस की सफलता जारी रही।

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पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कटिगोरा चौक पर यह अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 10 साबुन के डिब्बों में छिपाई गई 126 ग्राम संदिग्ध हेरोइन, दो मोबाइल फोन और एक स्विफ्ट कार बरामद की, जिसका कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तेजपुर निवासी बहारुल इस्लाम और सोनितपुर जिले के अमीनुल हुसैन के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और जब्त किए गए नशीले पदार्थों के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है।

कटिगोराह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी नबा कुमार सैकिया और एक पुलिस दल ने इस अभियान का नेतृत्व किया। पुलिस ने बताया कि मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, और कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि यह ताजा जब्ती असम पुलिस के अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत हाल के वर्षों में पूरे राज्य में प्रवर्तन उपायों को और कड़ा किया गया है।

पुलिस के अनुसार, पिछले 15 दिनों में स्थानीय पुलिस द्वारा चलाया गया यह तीसरा बड़ा मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य पुलिस को बार-बार निर्देश दिया है कि वे नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टोलरेंस का रुख अपनाएं।

पुलिस अधिकारियों ने दोहराया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और खुफिया जानकारी पर आधारित निरंतर अभियान चलाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य इस खतरे को रोकना और अवैध व्यापार में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाना है।

--आईएएनएस

एमएस/