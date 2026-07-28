असम ने भूटान को डेयरी उत्पादों का पहला कमर्शियल एक्सपोर्ट किया

गुवाहाटी, 28 जुलाई (आईएएनएस)। असम सरकार ने मंगलवार को अपने डेयरी सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ​​राज्य ने पहली बार किसी विदेशी देश को डेयरी उत्पादों का कमर्शियल एक्सपोर्ट किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पड़ोसी देश भूटान के लिए 'पुराबी प्रीमियम' आइसक्रीम की 5,627 लीटर की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीईडीए) की मदद से किया गया यह एक्सपोर्ट, असम से डेयरी प्रोडक्ट्स का पहला इंटरनेशनल शिपमेंट है। इससे राज्य के डेयरी किसानों के लिए विदेशों में नए मार्केट के मौके खुलने की उम्मीद है।

वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (डब्ल्यूएएमयूएल) के 'पुराबी डेयरी' ब्रांड के तहत तैयार इस खेप में बटरस्कॉच, चॉकलेट, चोको चिप्स, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और वनीला जैसे फ्लेवर वाली प्रीमियम आइसक्रीम शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स को भूटान के प्रमुख शहरों, थिम्पू, पारो और फुएंटशोलिंग, में बेचा जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि यह पहल असम के हजारों डेयरी किसानों को सीधे इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ती है, क्योंकि आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल होने वाला दूध राज्य भर में पुराबी डेयरी के कोऑपरेटिव नेटवर्क से लिया जाता है। पुराबी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड (एनईडीएफएल) करती है।

जनता भवन में इस खेप को रवाना करने के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि असम के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की पिछले पांच सालों की लगातार कोशिशों की सफलता को दिखाती है।

उन्होंने कहा कि असम अभी हर दिन लगभग 2.5 लाख लीटर दूध प्रोसेस करके कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि भूटान को आइसक्रीम और दूसरे वैल्यू-एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट रेगुलर होता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पहलों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की वजह से असम पहली बार इंटरनेशनल डेयरी मार्केट में कदम रख पाया है। पुराबी डेयरी के विस्तार में वर्ल्ड बैंक से फंडेड 'असम एग्रीबिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट' (एपीएआरटी) ने मदद की है। इसने डेयरी की रोजाना दूध प्रोसेस करने की क्षमता को 60,000 लीटर से बढ़ाकर 1.5 लाख लीटर करने में मदद की।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली एपीईडीए ने एनईडीएफल को इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए जरूरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी मंजूरी और दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद की।

राज्य के कोऑपरेशन मिनिस्टर कौशिक राय, सीनियर अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों के साथ इस फ्लैग-ऑफ प्रोग्राम में शामिल हुए।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी