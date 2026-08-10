असम में ट्रैक खराब होने से त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए रेल सेवा एक महीने से बाधित

गुवाहाटी/अगरतला, 10 अगस्त (आईएएनएस)। भारी बारिश और जमीन धंसने के कारण असम के रणनीतिक रूप से अहम लुमडिंग-बदरपुर पहाड़ी सेक्शन में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जिससे दक्षिणी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल सेवा लगभग एक महीने से बाधित है।

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नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि असम के पहाड़ी दिमा हसाओ जिले (जिसे पहले नॉर्थ कछार हिल्स के नाम से जाना जाता था) में न्यू हरंगाजाओ स्टेशन और उसके आसपास लगातार मध्यम से भारी बारिश के कारण लुमडिंग डिवीजन के तहत आने वाले अहम लुमडिंग-बदरपुर पहाड़ी सेक्शन पर ट्रेन सेवा आंशिक रूप से बाधित हुई है।

अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में मजदूर, रेलवे कर्मचारी और इंजीनियरिंग टीमें काम कर रही हैं और प्रभावित ट्रैक और लाइनों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए भारी मशीनें युद्ध स्तर पर लगाई गई हैं। हालांकि, हम यह नहीं कह सकते कि सामान्य ट्रेन सेवा कब शुरू होगी। मरम्मत का काम सुरक्षित रूप से पूरा होने के बाद नियमित ट्रेन सेवा फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने आईएएनएस को बताया कि राज्य सरकार के अधिकारी एनएफआर के अधिकारियों और इंजीनियरों के संपर्क में हैं ताकि न्यू हरंगाजाओ स्टेशन के पास चल रहे मरम्मत और रखरखाव के काम के पूरा होने के बाद सामान्य रेल सेवा फिर से शुरू की जा सके।

सीपीआई-एम और कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने रेल मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रभावित रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से पूरा करने के लिए पर्याप्त कोशिशें नहीं कीं, जबकि दक्षिणी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए लुमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।

एनएफआर के अधिकारी ने बताया कि लगातार भारी बारिश की वजह से न्यू हरंगाजाओ स्टेशन के पास तीन में से दो रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन धंस गई, जिससे लगभग 300 मीटर का हिस्सा प्रभावित हुआ और पिछले महीने से ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह बाधित है।

उन्होंने कहा कि मरम्मत का काम मुश्किल हालात में चल रहा है, लेकिन लगातार मध्यम से भारी बारिश और खराब मौसम ने मरम्मत के काम में काफी रुकावट डाली है, जिससे सामान्य सेवाएं फिर से शुरू होने में देरी हो रही है।

अधिकारी ने बताया कि न्यू हरंगाजाओ स्टेशन के पास लाइन 1 और लाइन 2 पर रेलवे ट्रैक के धंसने से लुमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है।

फिलहाल, प्रभावित हिस्से से सभी ट्रेनों का परिचालन लाइन 3 पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा के कड़े उपायों के साथ किया जा रहा है ताकि ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

मरम्मत का काम चलने की वजह से एनएफआर ने रुकावट आने के बाद से गुवाहाटी-सिलचर और गुवाहाटी-दुल्लाबचेरा एक्सप्रेस सर्विस को रद्द कर दिया है। दक्षिणी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर को जोड़ने वाली कई दूसरी ट्रेनों का समय बदला गया है, उन्हें रेगुलेट किया गया है या आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है।

कोलकाता-अगरतला एक्सप्रेस, जिसे 9 अगस्त को अपनी यात्रा शुरू करनी थी, उसे रास्ते में लुमडिंग डिवीजन में रेगुलेट किया गया।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित सेक्शन से यात्री ट्रेनों का संचालन रात के समय रोक दिया गया है। दिन के समय, प्रभावित हिस्से से ट्रेनों को रेगुलेटेड स्थितियों और लगातार निगरानी के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है।

--आईएएनएस

एमएस/