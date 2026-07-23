असम में बाढ़: राहत में देरी को लेकर गौरव गोगोई ने सरमा सरकार की आलोचना की

गुवाहाटी, 23 जुलाई (आईएएनएस)। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार पर बाढ़ संकट से निपटने में तेजी न दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में हजारों प्रभावित परिवारों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने में देरी हुई है।

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बाढ़ को 'अभूतपूर्व मानवीय संकट' बताते हुए गोगोई ने दावा किया कि कई जिलों में बाढ़ के कई दिनों बाद भी लोग खाने-पीने की चीजों, साफ पानी और साफ-सफाई के सामान जैसी बुनियादी जरूरतों का इंतजार कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कांग्रेस नेता ने कहा कि इस आपदा में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं।

उन्होंने बताया कि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, कई परिवार बेघर हो गए हैं और बाढ़ के बाद की स्थिति से जूझ रहे हैं।

गोगोई ने कहा कि उन्होंने हाल ही में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव समेत कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का दौरा किया।

अपने दौरे के आधार पर उन्होंने दावा किया कि राहत अभियान काफी नहीं थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी सप्लाई का समय पर डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करने में नाकाम रहा।

उनके मुताबिक, बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन, पीने का पानी, कपड़े, फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर जैसे डिसइंफेक्टेंट और बीमारी फैलने से रोकने के लिए जरूरी दूसरी चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस सांसद ने असम में भाजपा सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान का ट्रांसपेरेंट ब्यौरा देने और यह पक्का करने की अपील की कि राहत मदद बिना किसी और देरी के हर प्रभावित घर तक पहुंचे।

उन्होंने केंद्र सरकार से तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम भेजने की भी अपील की, ताकि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए घरों को फिर से बनाने और खेती-बाड़ी के कामों को दोबारा शुरू करने में मदद मिल सके।

वॉलंटीयर्स की कोशिशों की तारीफ करते हुए गोगोई ने कहा कि कई युवा ग्रुप और 'जेन जी' के वॉलंटीयर्स प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वे राहत सामग्री बांट रहे हैं और रोजाना सैकड़ों परिवारों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने असम भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से राहत और पुनर्वास के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और बाढ़ से प्रभावित लोगों, खासकर ऊपरी असम के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोगों को हर संभव मदद देने की अपील की।

--आईएएनएस

एमएस/