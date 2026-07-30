असम में बाढ़ के कारण 30 चाय बागान बुरी तरह प्रभावित: मंत्री रामेश्वर तेली

गुवाहाटी, 30 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मंत्री रामेश्वर तेली ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति से कम से कम 30 चाय बागान प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 11 बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे आने वाले दिनों में चाय के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा।

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यहां पत्रकारों से बात करते हुए तेली ने कहा कि शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि असम में लगभग 30 चाय बागानों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिनमें से 11 को भारी नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह जानकारी लेबर कमिश्नर के कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर जुटाई गई है।

इस बीच, मंत्री ने यह भी बताया कि बाढ़ से अब तक लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचाव दल बाढ़ के पानी में डूबे और मलबे व कीचड़ में दबे इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं।

तेली ने कहा कि कई जगहों पर बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि पड़ोसी नागालैंड से भारी मात्रा में कीचड़ और मलबे के आने से तलाशी अभियान में बाधा आ रही है।

मंत्री ने कहा कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या 70 से 75 के बीच है, लेकिन यह संख्या और बढ़ सकती है। नागालैंड से भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा बहकर आया है और ऐसी आशंका है कि लोग अभी भी इसके नीचे दबे हो सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाई जा सके।

तेली के अनुसार, प्रशासन यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाएं और अन्य जरूरी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विस्थापित लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए।

मंत्री ने यह भी बताया कि बचाव और राहत कार्यों को मजबूत करने के लिए कई प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना को तैनात किया गया है।

सेना के जवान, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ), जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की टीमों के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को निकालने और स्थानीय अधिकारियों की मदद करने में जुटे हुए हैं।

तेली ने कहा कि सरकार हालात पर बारीकी से नजर रख रही है और बहाली के काम में तेजी लाने, मलबा हटाने, क्षतिग्रस्त सड़कों को फिर से खोलने और प्रभावित समुदायों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए अलग-अलग विभागों के साथ तालमेल बिठा रही है।

--आईएएनएस

एमएस/