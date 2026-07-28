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असम में बाढ़ का कहर, छह जिलों में 4.45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 28, 2026, 12:12 PM
असम में बाढ़ का कहर, छह जिलों में 4.45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

गुवाहाटी, 28 जुलाई (आईएएनएस)। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और छह जिलों में 4.45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि राज्य प्रशासन ने बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ का पानी शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिलों में 4,45,385 लोगों को प्रभावित कर चुका है।

चराइदेव सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है, जहां लगभग 1.88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद शिवसागर का नंबर आता है, जहां बाढ़ से लगभग 1.44 लाख निवासी प्रभावित हुए हैं।

प्राधिकरण ने बताया कि 21 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत 631 गांव अभी भी जलमग्न हैं। चराइदेव में बाढ़ से घरों, सड़कों, शिक्षण संस्थानों और कृषि भूमि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

बाढ़ से 37,139.52 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है, जबकि 2.56 लाख से अधिक पशु प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में 26,000 से अधिक पालतू जानवर बह गए हैं।

प्रमुख नदियों में, नुमालीगढ़ में धनसिरी (दक्षिण) नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, हालांकि किसी भी नदी ने अपना उच्चतम बाढ़ स्तर पार नहीं किया है।

राज्य सरकार ने 184 शिविर और वितरण केंद्र चलाकर राहत कार्यों में तेजी लाई है, जहां वर्तमान में 28,695 विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। इन शिविरों में रहने वालों में 97 गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 42 दिव्यांग शामिल हैं।

बचाव कार्य जारी हैं, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और जिला प्रशासन के कर्मी फंसे हुए निवासियों को निकालने के लिए 67 नावें तैनात कर रहे हैं।

बाढ़ के पानी ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों ने बताया कि 171 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और 4,667 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा।

शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव में कई सड़कें या तो टूट गई हैं या जलमग्न हो गई हैं, जबकि कई प्राथमिक स्कूलों में भी बाढ़ और ढांचागत नुकसान की सूचना मिली है।

गुवाहाटी में दिसपुर राजस्व सर्कल के अंतर्गत चांदमारी में शहरी बाढ़ की सूचना मिली, हालांकि निवासियों के विस्थापन की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

इस बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के असम अध्यक्ष अहमद अली अय्यूबी ने कहा कि अब तक बाढ़ से प्रभावित लगभग 2,400 परिवारों को राहत सामग्री मिल चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा दोनों ही स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में जरूरी राशन की सप्लाई सुनिश्चित की है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम