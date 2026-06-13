असम में भारतीय वायु सेना का विमान हादसा: प्रियंका गांधी और सम्राट चौधरी ने शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को असम में हुए विमान हादसे में भारतीय वायु सेना के पांच जवानों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और इस घटना को बेहद दुखद बताया।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा कि असम में वायु सेना के विमान हादसे में पांच बहादुर जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवारों का सदा ऋणी रहेगा।

वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी असम विमान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहीद जवानों का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के एएन-32 विमान दुर्घटना में हमारे पांच वीर वायुयोद्धाओं के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।

उन्होंने लिखा कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत एवं अग्निवीरवायु दानिश आलम ने राष्ट्रसेवा के पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्र उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण करेगा। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति।

शनिवार को असम के जोरहाट वायुसेना अड्डे पर उतरते समय एक एएन-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई, जिसमें कम से कम पांच भारतीय वायु सेना के जवान शहीद हो गए। विमान के लैंडिंग के तुरंत बाद उसमें आग लग गई, जिसके चलते वायु सेना और हवाई अड्डे की अग्निशमन टीमों ने तुरंत आपातकालीन कार्रवाई शुरू कर दी।

भारतीय वायु सेना मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि आज सुबह लगभग 10:00 बजे असम के जोरहाट में एक नियमित उड़ान के दौरान भारतीय वायु सेना का एक एएन-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनास्थल प्रबंधन और प्रारंभिक जांच जारी है। भारतीय वायु सेना ने सभी से अनुरोध किया है कि प्रारंभिक परिणाम आने तक किसी भी प्रकार की अटकलबाजी न करें।

रक्षा अधिकारियों ने बाद में बताया कि इस घटना में पांच लोगों की जान चली गई। मृतकों की पहचान अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। दुर्घटना के कारणों के बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

भारतीय वायु सेना के अनुसार, यह घटना सुबह लगभग 10 बजे जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर विमान के उतरने के बाद घटी। भारतीय वायु सेना ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय वायु सेना जानमाल के नुकसान पर गहरा खेद व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दिए जाने की उम्मीद है। तकनीकी विशेषज्ञ और वायु सेना के अधिकारी दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि प्रारंभिक जांच जारी है।

सोवियत मूल का एएन-32 दो इंजन वाला सामरिक परिवहन विमान है, जो दशकों से भारतीय वायु सेना का एक प्रमुख विमान रहा है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों में।

--आईएएनएस

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