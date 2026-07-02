असम में 'बाघ सेना' नेता के खिलाफ महिलाओं पर टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज

गुवाहाटी, 2 जुलाई (आईएएनएस)। असम के शिवसागर सदर पुलिस स्टेशन में बाघ सेना संगठन के नेता यूनुस तामुली के खिलाफ सोशल मीडिया पर महिलाओं को निशाना बनाकर कथित अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

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महिला संगठन जागृति नारी समाज ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें तामुली पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि उनकी टिप्पणियों से कथित तौर पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है।

संगठन के सदस्यों के अनुसार, फेसबुक पोस्ट में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।

इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए जागृति नारी समाज ने तामुली की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो वह राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा।

आरोप है कि सोशल मीडिया पोस्ट से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इससे सामाजिक कलह पैदा हो सकती है।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शिवसागर सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है।

हाल के वर्षों में, तमूली स्वघोषित 'बाघ सेना' के चेहरे के रूप में उभरी हैं, जो असम में बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों के लिए अक्सर समर्थन व्यक्त करती रही है।

'मिया' शब्द का प्रयोग आमतौर पर इन बंगाली भाषी मुसलमानों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिनमें से कई अपने पूर्वजों को औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे प्रवासी किसानों से जोड़ते हैं।

यह समुदाय वर्षों से असम के राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहा है, जिसमें अवैध आप्रवासन, पहचान, भूमि अधिकार और नागरिकता जैसे मुद्दे अक्सर चुनावी बहसों पर हावी रहते हैं।

सत्ताधारी भाजपा ने विपक्षी दलों पर समुदाय के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति करने का बार-बार आरोप लगाया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि बंगाली भाषी मुसलमानों को अक्सर रूढ़िवादिता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

--आईएएनएस

एमएस/