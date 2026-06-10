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असम में आंधी और भारी बारिश की आशंका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 10, 2026, 04:27 PM
असम में आंधी और भारी बारिश की आशंका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी

गुवाहाटी, 10 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले सात दिनों में असम के विभिन्न जिलों में आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) द्वारा जारी जिलावार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के अनुसार, 10 से 16 जून के बीच राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि कोकराझार, चिरांग, बक्सा, बारपेटा, तामुलपुर, नलबाड़ी, उदलगुरी, सोनितपुर, बिश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी, हैलाकांडी और श्रीभूमि सहित जिलों में पूर्वानुमान अवधि के दौरान अलग-अलग दिनों में आंधी और भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

पश्चिमी असम में, कोकराझार, चिरांग और बक्सा जैसे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, खासकर 11 से 13 जून के बीच। मध्य असम के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है, जहां कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग ने ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश जिलों में बिजली गिरने के साथ गरज-चमक की संभावना जताई है। हालांकि कुछ जिलों में कुछ समय के लिए चेतावनी जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन पूरे सप्ताह बारिश की घटनाएं व्यापक रूप से जारी रहने की उम्मीद है।

ऊपरी असम में लखीमपुर, धेमाजी, जोरहाट, माजुली और डिब्रूगढ़ जैसे जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

दक्षिणी असम के दीमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों में भी लगातार बारिश और गरज के साथ तूफान आने की आशंका है। हैलाकांडी और श्रीभूमि में कुछ दिनों के लिए कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

जलवायु परिवर्तन विभाग ने निवासियों, विशेष रूप से संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और आधिकारिक मौसम संबंधी अपडेट का पालन करने की सलाह दी है। विभाग ने बताया कि चेतावनी निर्धारित दिन के सुबह 8:30 बजे से अगले दिन के सुबह 8:30 बजे तक मान्य रहेगी।

--आईएएनएस

एमएस/