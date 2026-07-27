असम: कारखाना विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत के बाद 5 गिरफ्तार

गुवाहाटी, 27 जुलाई (आईएएनएस)। असम के कछार जिले में एक रॉड निर्माण इकाई में हुए विस्फोट के सिलसिले में कारखाने के मालिक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस विस्फोट में चार श्रमिकों की जान चली गई।

Read More

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी की।

गिरफ्तार किए गए लोगों में कंपनी के मालिक राकेश कुमार सुराना भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेष आरोपी कारखाने के संचालन और प्रबंधन से जुड़े थे। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम ने विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने हेतु कारखाने का दौरा भी किया है।

यह घटना रविवार को तड़के करीब 11 बजे घटी, जब कारखाने की प्रसंस्करण इकाई में पिघली हुई धातु में कथित तौर पर विस्फोट हो गया, जिससे चार श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे इलाके में सुनाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट में पीड़ितों के शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए थे।

मृतकों की पहचान अप्पू बोरैक, किरण मुंडा, श्यामल गौर और सागर नाथ के रूप में हुई है, जो पड़ोसी राज्य त्रिपुरा के अगरतला निवासी थे। सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उनकी मौत की पुष्टि के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के कर्मी मौके पर पहुंचे और कई घायल श्रमिकों को बचाया। कुछ को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य को मामूली चोटें आईं और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई।

असम सरकार ने चारों मृतक श्रमिकों के परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उदहारबंद विधायक राजदीप गोआला ने कछार के उपायुक्त राहुल कुमार गुप्ता के साथ मिलकर शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता सौंपी और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

इससे पहले, असम के मंत्री कौशिक राय ने घोषणा की थी कि विस्फोट के कारण का पता लगाने और यह जांचने के लिए कि क्या अनिवार्य औद्योगिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, एक मजिस्ट्रेट जांच, एक पुलिस जांच और श्रम विभाग द्वारा एक अलग जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जिला प्रशासन ने कंपनी से कारखाने में लागू सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगी है।

इस बीच, निवासियों ने आरोप लगाया कि कारखाने में पहले भी छोटे विस्फोट हुए थे, लेकिन उनकी कभी आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की गई। एक मृतक श्रमिक के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधन ने शुरू में रविवार की घटना की गंभीरता को छिपाने का प्रयास किया था।

पुलिस ने कहा कि इन आरोपों की भी चल रही जांच के तहत पड़ताल की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही या औद्योगिक सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने असम में कार्यस्थल सुरक्षा और औद्योगिक नियमों के प्रवर्तन को एक बार फिर जांच के दायरे में ला दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/