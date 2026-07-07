असम के धुबरी में संदिग्ध साइकोट्रोपिक ड्रग्स के साथ दो लोग पकड़े गए

गुवाहाटी, 7 जुलाई (आईएएनएस)। असम के धुबरी जिले में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान दो ड्रग तस्करों को पकड़ लिया गया। उनके पास से बहुत सारी संदिग्ध नशीली दवाएं (साइकोट्रोपिक पदार्थ) और नशीले पदार्थों के कारोबार का पैसा भी जब्त किया गया।

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धुबरी पुलिस स्टेशन के तहत छोटोबजानी इलाके में नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थों की कथित बिक्री के बारे में मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए धुबरी में पुलिस की एक टीम ने सोमवार रात इलाके में छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने अवैध ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने के शक में दो लोगों को पकड़ा और हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अदाबारी पार्ट-II के रहने वाले रियाजुल हक और आईजी रोड के एजाज शेख के तौर पर हुई है। दोनों धुबरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले हैं।

पुलिस ने बताया कि गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसके दौरान अधिकारियों ने ट्रिप्रोलिडाइन हाइड्रोक्लोराइड और कोडीन-बेस्ड कफ सिरप की सात बोतलें, 134 स्पास प्लस कैप्सूल और 69 निटकोर-10 (नाइट्राजेपाम) टैबलेट बरामद कीं।

संदिग्ध साइकोट्रोपिक पदार्थों के अलावा पुलिस ने 5,000 रुपए जब्त किए, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह अवैध ड्रग्स की बिक्री से मिली रकम हो सकती है।

अधिकारियों के अनुसार, बरामद दवा उत्पादों के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के दायरे में आने का संदेह है। जांच के हिस्से के तौर पर जब्त की गई चीजों और नगदी को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है।

एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जब्त पदार्थों के स्रोत का पता लगाने, सप्लाई चेन की पहचान करने और कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

असम पुलिस ने हाल के महीनों में पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ड्रग्स की समस्या के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत नियमित छापेमारी की जा रही है, जिससे गिरफ्तारियां हो रही हैं और ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी