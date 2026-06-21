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असम के कछार जिले में 1.31 करोड़ रुपए मूल्य की खसखस ​​जब्त, दो गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 21, 2026, 06:24 PM
असम के कछार जिले में 1.31 करोड़ रुपए मूल्य की खसखस ​​जब्त, दो गिरफ्तार

गुवाहाटी, 21 जून (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के साथ संयुक्त अभियान में असम राइफल्स ने असम के कछार जिले में लगभग 1.31 करोड़ रुपए मूल्य की खसखस ​​की एक बड़ी खेप जब्त की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

असम राइफल्स के अनुसार, यह अभियान जिले के माध्यम से तस्करी से संबंधित विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था।

सूचना के आधार पर, असम राइफल्स और डीआरआई की एक संयुक्त टीम ने शनिवार देर शाम सिलचर बाईपास रोड पर एक वाहन को रोका और एक ट्रक में ले जाई जा रही 8,764 किलोग्राम खसखस ​​बरामद की।

अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई खेप का अवैध बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 1.31 करोड़ रुपए है। इस अभियान के दौरान सिलचर के दो निवासियों को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों ने खेप की ढुलाई में इस्तेमाल किया गया एक टाटा ट्रक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए। बरामद अफीम के बीज, गिरफ्तार व्यक्तियों और अन्य जब्त वस्तुओं को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए डीआरआई को सौंप दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिबंधित और अवैध पदार्थों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

असम राइफल्स ने कहा कि वह क्षेत्र भर में सक्रिय तस्करी नेटवर्क को बाधित करने के लिए डीआरआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

हाल के महीनों में नियमित खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों के परिणामस्वरूप कई बड़ी बरामदगी हुई हैं, जिससे तस्करी गिरोहों को करारा झटका लगा है।

पुलिस ने कहा कि यह ताजा जब्ती तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जांचकर्ता अब खेप के स्रोत और गंतव्य की जांच कर रहे हैं और पूर्वोत्तर में सक्रिय बड़े तस्करी नेटवर्क से संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/