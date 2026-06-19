अरविंद केजरीवाल ने नीट पुनर्परीक्षा देने वाले छात्रों को दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे पिछले घटनाक्रमों और तनाव को पीछे छोड़कर शांत मन से परीक्षा दें तथा अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।

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केजरीवाल ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद छात्रों की लगन और परिश्रम ही उन्हें सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा।

नई दिल्ली में जारी अपने संदेश में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और पेपर लीक प्रकरण के कारण विद्यार्थियों को मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा है। उन्होंने स्वीकार किया कि एक महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देना किसी भी छात्र के लिए आसान नहीं होता।

उन्होंने कहा कि एक बार नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी और उसमें शामिल होना ही बड़ी चुनौती होती है, ऐसे में दोबारा परीक्षा देना विद्यार्थियों के धैर्य और मानसिक शक्ति की बड़ी परीक्षा है।

केजरीवाल ने कहा कि अब परीक्षा में केवल कुछ घंटे शेष हैं, इसलिए छात्रों को किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव या विवादों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और परीक्षा पर केंद्रित करें।

उनका कहना था कि इस समय आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि छात्र अपनी तैयारी पर भरोसा रखेंगे और शांत मन से प्रश्नपत्र हल करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी विद्यार्थियों के लिए संदेश साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सभी बच्चे अपना तनाव किनारे रख दें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और पूरी एकाग्रता के साथ परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र ने इस परीक्षा के लिए लंबे समय तक मेहनत की है और वही मेहनत उनके अच्छे परिणाम का आधार बनेगी। केजरीवाल ने छात्रों का हौसला बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी परीक्षार्थी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश को भविष्य में अच्छे और संवेदनशील डॉक्टरों की आवश्यकता है तथा आज परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ही आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अपने संदेश में अरविंद केजरीवाल ने सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा केंद्र जाएं और पूरी निष्ठा के साथ पेपर दें। उन्होंने ईश्वर से सभी छात्रों की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएसएच