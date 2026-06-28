अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने छात्रों संग मनाया जन्मदिन, शिक्षा सुधार के लिए की बड़ी घोषणाएं

ईटानगर, 28 जून (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (सेवानिवृत्त) ने छात्रों से अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े रहने के साथ-साथ नए विचारों, नवाचारों और अनुभवों को खुले मन से अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में विरासत को संरक्षित रखने और बदलाव के साथ आगे बढ़ने के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है।

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राज्यपाल ने रविवार को नाहरलगुन की पाचिन कॉलोनी स्थित आबोतानी विद्या निकेतन का दौरा किया और छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया।

छात्रों से बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक ने उन्हें जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए और शिक्षा के अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा और अनुशासन के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने छात्रों को लगातार सीखने, जिज्ञासु बने रहने और आत्म-अनुशासन विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे चरित्र, ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना से भी मिलती है।

राज्यपाल ने कहा कि दया, करुणा और सेवा के छोटे-छोटे कार्य भी समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

समग्र विकास के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने छात्रों को मानसिक रूप से सजग, शारीरिक रूप से मजबूत और नैतिक रूप से सुदृढ़ रहने का मंत्र अपनाने की सलाह दी।

उन्होंने छात्रों से अपने माता-पिता, शिक्षकों और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने को कहा। उनका कहना था कि ये मूल्य व्यक्तिगत विकास और जिम्मेदार नागरिक बनने की मजबूत नींव प्रदान करते हैं।

राज्यपाल ने छात्रों को खेल सामग्री भी भेंट की और अच्छे स्वास्थ्य व अनुशासित जीवनशैली के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने, बुरी आदतों से दूर रहने और अपनी प्रतिभा व ऊर्जा का उपयोग समाज सेवा तथा रचनात्मक कार्यों में करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से जागरूक युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत हैं।

छात्रों के अनुशासन, उत्साह और बड़ी संख्या में उपस्थिति से प्रभावित होकर राज्यपाल ने घोषणा की कि राज्य में भारतीय सेना की इकाइयों के माध्यम से सैनिक स्कूल में प्रवेश की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी।

उन्होंने एक उन्नत शिक्षण केंद्र (एडवांस्ड लर्निंग सेंटर) स्थापित करने और विद्यालय के पुस्तकालय को समृद्ध बनाने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।

इस अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। इसके बाद योग प्रदर्शन भी किया गया, जिसने अनुशासन, संतुलन और स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाया।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए राज्यपाल ने शिक्षकों और छात्रों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने छात्रों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाने और प्रकृति की रक्षा के लिए आजीवन संकल्प लेने का आह्वान किया।

आबोतानी विद्या निकेतन का संचालन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में अरुणाचल शिक्षा विकास समिति द्वारा किया जाता है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी