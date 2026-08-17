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भारत समाचार

पवन कल्याण के भाई नागा बाबू बने एपी ग्रीन एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष

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पवन

अमरावती, 17 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के भाई नागेंद्र राव कोनिडेला (जिन्हें नागा बाबू के नाम से भी जाना जाता है) को आंध्र प्रदेश ग्रीन एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

नागा बाबू राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं और अपने भाई की अध्यक्षता वाली जन सेना के प्रमुख नेताओं में से एक हैं।

पर्यावरण और वन विभाग ने सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी करके नागा बाबू को 'आंध्र प्रदेश सोसायटी फॉर ग्रीनिंग एंड रिफॉरेस्टेशन फॉर इकोलॉजिकल एनरिचमेंट (एपी ग्रीन)' की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नामित किया।

सरकारी आदेश के अनुसार, एपी ग्रीन कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के तौर पर नागा बाबू को कैबिनेट स्तर का दर्जा मिलेगा।

पवन कल्याण पर्यावरण और वन मंत्री भी हैं। नागा बाबू को एक ऐसी संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है जो पवन कल्याण के नेतृत्व वाले विभाग के अंतर्गत आती है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने एपी ग्रीन के लिए एक मुख्य लक्ष्य तय किया है कि आंध्र प्रदेश में कुल वन क्षेत्र और हरियाली को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है। एपी ग्रीन 2047 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करेगी।

पूरे राज्य में इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सरकार ने एपी ग्रीन गवर्निंग बोर्ड और कार्यकारी समिति के साथ-साथ जिला-स्तरीय गवर्निंग बॉडीज (शासी निकायों) के गठन की घोषणा की।

कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नागा बाबू कई अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे। इनमें विभिन्न विभागों और जिला-स्तरीय एजेंसियों के बीच समन्वय करना, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना और उनकी प्रगति की निगरानी करना शामिल है।

नागा बाबू मार्च 2025 में जन सेना के उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद के लिए चुने गए थे।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दिसंबर 2024 में घोषणा की थी कि नागा बाबू को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। खबरों के अनुसार, ऐसा पवन कल्याण की सलाह पर किया गया।

कैबिनेट में पहले से ही जन सेना के तीन मंत्री हैं और उनमें से दो (पवन कल्याण सहित) कापू समुदाय से हैं। सत्ताधारी गठबंधन एक और कापू प्रतिनिधि को मंत्री बनाकर जातिगत समीकरण को नहीं बिगाड़ना चाहता था।

अभिनेता और निर्माता नागा बाबू जन सेना के महासचिव भी हैं। उन्होंने पिछले साल के चुनावों में सक्रिय रूप से प्रचार किया था। वे पवन कल्याण के साथ तब से काम कर रहे हैं जब उन्होंने 2014 में 'जन सेना' पार्टी बनाई थी।

इससे पहले दोनों ने अपने बड़े भाई और सुपरस्टार चिरंजीवी द्वारा 2008 में बनाई गई 'प्रजा राज्यम पार्टी' (पीआरपी) के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया था। हालांकि 2009 के चुनावों में पार्टी बुरी तरह विफल रही और दो साल बाद चिरंजीवी ने इसका कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी