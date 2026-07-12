अन्नामलाई तमिलनाडु के पोलाची में 'वी द लीडर्स' एंटी-ड्रग कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करेंगे

पोलाची, 12 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई के नेतृत्व में हाल ही में शुरू हुए जन-आंदोलन 'वी द लीडर्स' का पहला बड़ा जन-सम्मेलन रविवार को पोलाची में होगा। इस अभियान का मुख्य विषय नशा-मुक्त तमिलनाडु है।

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यह जागरूकता सम्मेलन पोलाची के पास अचिप्पट्टी में शाम 4 बजे शुरू होगा और उम्मीद है कि इसमें पूरे राज्य से हजारों लोग शामिल होंगे।

यह कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने और 'वी द लीडर्स' शुरू करने के बाद अन्नामलाई की अगुवाई में यह पहला बड़ा आयोजन होगा। आयोजकों ने सम्मेलन के लिए जबरदस्त तैयारी की है और कार्यक्रम स्थल को एक बड़े कन्वेंशन स्पेस में बदल दिया है, जहां लगभग 20,000 लोगों के बैठने की जगह है।

जो लोग मुख्य हॉल में नहीं जा पाएंगे, वे भी कार्यक्रम की कार्यवाही देख सकें, इसके लिए कार्यक्रम स्थल के बाहर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं।

सम्मेलन हॉल को शानदार दृश्यों से सजाया गया है, जिनमें इस इलाके की खास जगहों, जैसे खूबसूरत अलियार बांध और पोलाची के मशहूर नारियल के बागों को दिखाया गया है।

आयोजकों ने कहा कि सजावट ऐसी चुनी गई है जो पोलाची की अनोखी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को दिखाए और साथ ही कार्यक्रम के लिए एक आकर्षक माहौल भी बनाए।

कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से होगी, जिनमें नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के संदेश होंगे। संगीत, नृत्य और अन्य कलात्मक प्रस्तुतियों के जरिए, आयोजकों का मकसद नशीली दवाओं के बुरे असर के बारे में जागरूकता फैलाना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों खासकर युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

उम्मीद है कि सम्मेलन के दौरान अन्नामलाई मुख्य भाषण देंगे। वे 'वी द लीडर्स' के उद्देश्यों के बारे में बता सकते हैं और जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और लगातार सामाजिक अभियानों के जरिए नशा-मुक्त तमिलनाडु बनाने के संगठन के विजन को समझा सकते हैं।

आयोजकों ने पूरे तमिलनाडु में जिला इकाइयों के सदस्यों और स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया है और उनकी भागीदारी को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं।

उम्मीद है कि इस सम्मेलन में आंदोलन की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटेगी और इसे पूरे राज्य में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यक्रम स्थल के अंदर और आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले प्रतिभागियों की मदद के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के उपाय किए गए हैं और स्वयंसेवकों की टीमें भी तैनात की गई हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस