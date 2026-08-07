अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग के चलते पीडीपी को बनाया जा रहा निशाना : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर, 7 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को गंभीर आरोप लगाया। मुफ्ती ने बताया कि उन्हें और उनकी पार्टी को दक्षिणपंथी लोगों द्वारा इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि पीडीपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को बहाल करने की मांग कर रही है।

Read More

महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि पुलिस ने उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को वर्दीधारी पुलिसकर्मी पर कथित हमले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था।

श्रीनगर शहर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में 5 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें इल्तिजा मुफ्ती पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, जब वह अनुच्छेद 370 को हटाने की सातवीं बरसी पर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं।

पीडीपी कार्यकर्ताओं का एक समूह इल्तिजा मुफ्ती के साथ कोठीबाग पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, जबकि इल्तिजा मुफ्ती शुक्रवार को पुलिस स्टेशन गईं।

महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से कहा कि चूंकि पीडीपी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने की मांग कर रही है, इसलिए यह दक्षिणपंथी आरएसएस और भाजपा का मुख्य निशाना बन गई है।

उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी को तोड़ने की हर कोशिश की गई। हमें परेशान और डराया-धमकाया गया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं किया? हमारे विरोध को ही क्यों रोका गया? जिन लोगों ने अनुच्छेद 370 को हटाने में मदद की और जो लोगों की मौजूदा दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, वे आज बेनकाब हो गए हैं।"

नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जिक्र करते हुए मुफ्ती ने कहा, "क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता ने 1981 में यह नहीं कहा था कि अनुच्छेद 370 कोई कुरान की आयत नहीं है जिसे बदला न जा सके? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधा बनता है तो इसे हटा दिया जाएगा?"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब 5 जुलाई को सभी राजनीतिक नेता राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचने के लिए जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों का दौरा करना चुना।

पीडीपी के विरोध मार्च को शहर की सड़कों से ले जाने की कोशिश की इजाजत नहीं दी गई और पीडीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रीनगर के अपटाउन इलाके में रेजिडेन्सी रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय तक ही सीमित कर दिया गया।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम