अनुच्छेद 370 हटाते समय किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ : इमरान मसूद

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के सात साल पूरे होने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुंबई में जेनजी के साथ बातचीत और राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटाते समय किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।

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अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "आज भी जम्मू-कश्मीर के हालात में बदलाव नहीं हुआ है। मुझे बताइए, कितने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाया गया है? वहां कितना औद्योगिकीकरण हुआ है? क्या आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया है? अनुच्छेद 370 हटाते समय किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनने का क्या फायदा हुआ? अगर कोई विकास हुआ होता तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।"

मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जेनजी और जेनअल्फा छात्रों के साथ होने वाली बातचीत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "बातचीत करके आप क्या हासिल करेंगे? संस्थानों को बर्बाद करने में आपके अपने संगठन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आरएसएस हर जगह मौजूद है। आप नहीं चाहते कि बच्चों को सही शिक्षा मिले। आप बस यही चाहते हैं कि वे वही पढ़ें, जो आप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं।"

इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों को नादान बताते हुए माफ करने वाले बयान पर इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्‍होंने कहा था कि यही तो पीएम मोदी का खेल है। बच्‍चों पर पैलेट गन का इस्‍तेमाल कराया गया, छात्राओं से दुव्‍यवहार किया गया, यह बेहद कायराना हरकत है।

उन्‍होंने कहा कि अब देश का नौजवान रुकने वाला नहीं है। भारत में बच्‍चों का भविष्‍य बर्बाद कर दिया गया। कई राज्‍यों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये युवा विरोधी सरकार है।

परिसीमन को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि यह देश की अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। दक्षिण भारत के सभी राज्‍यों के साथ अन्‍याय होगा।

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम