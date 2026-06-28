अमृतसर में केजरीवाल के सीता मंदिर बनाने के ऐलान की एनडीए के नेताओं ने की आलोचना

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। एनडीए के नेताओं ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने अमृतसर में माता सीता और लव-कुश को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की है, जिस पर एनडीए नेताओं ने केजरीवाल पर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले "चुनावी राजनीति" करने का आरोप लगाया।

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केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब में कई धार्मिक और सांस्कृतिक पहलों का ऐलान किया, जिसमें अमृतसर में मंदिर बनवाना भी शामिल है। उन्होंने यह घोषणा 'एक शाम भगवान शिव के नाम' कार्यक्रम के दौरान की, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "जब अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंसते हैं, तो उन्हें अचानक भगवान, माता सीता और बाकी सब याद आते हैं। जब सत्ता में थे, तब उन्हें राम मंदिर पसंद नहीं था। अब वे चाहे किसी को भी याद करें, अरविंद केजरीवाल की स्थिति पहले ही उल्टी दिशा में जा रही है। वे दिल्ली में पहले ही हार चुके हैं और जल्द ही पंजाब में भी हार जाएंगे।"

हालांकि, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने केजरीवाल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "जो लोग कल तक राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, वे अब मंदिर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"

जेडी-यू नेता नीरज कुमार के मुताबिक, केजरीवाल ने यह घोषणा करने में "बहुत देर" कर दी है।

उन्होंने ​​कहा, "माता सीता जगत जननी हैं, लव-कुश भी बिहार की विरासत हैं। बिहार ने इस दिशा में पहले ही अहम कदम उठाए हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि नीतीश कुमार की सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से माता सीता को समर्पित मंदिर का निर्माण शुरू किया। केंद्र सरकार ने भी राम जानकी पथ परियोजना को मंज़ूरी दे दी है।"

अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए नीरज कुमार ने कहा, "आपकी राजनीतिक छवि पहले ही खराब हो चुकी है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जेल जा चुके हैं।"

शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने केजरीवाल पर "चुनावी राजनीति" करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "वही अरविंद केजरीवाल जो (अयोध्या में) राम मंदिर के निर्माण को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे, अब देवी सीता को समर्पित मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में माहौल उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए अब वे ये सब करके चुनावी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने केजरीवाल पर "भाजपा के लिए काम करने" का आरोप लगाया। उन्होंने ​​कहा, "वे उतना ही बोलेंगे जितना भाजपा उनसे बुलवाना चाहेगी। उनमें उससे ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। भाजपा अब आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करेगी। वह चाहती है कि ऐसी छोटी पार्टियां बनी रहें और वोट बांटती रहें, क्योंकि पूरा देश कांग्रेस की ओर देख रहा है। भाजपा के थिंक टैंक ने ऐसी छोटी पार्टियों को जिंदा रखने का फैसला किया है।"

--आईएएनएस

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