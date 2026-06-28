अमृतसर में फ्लाईओवर का उद्घाटन, सीएम मान बोले- परियोजना में 11.52 करोड़ रुपए की हुई बचत

अमृतसर, 28 जून (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को अमृतसर के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए सुल्तानविंड बाइपास और सुल्तानविंड लिंक रोड के जंक्शन पर बने नए फ्लाईओवर को समर्पित किया।

Read More

यह फ्लाईओवर लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने और हर दिन अमृतसर आने वाले दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन सुविधा देने के लिए बनाया गया है। सरकार ने दावा किया है कि यह परियोजना पारदर्शी व्यवस्था के तहत पूरी की गई, जिससे सरकारी खजाने के 11.52 करोड़ रुपए की बचत हुई।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 15 जुलाई तक राज्य में 3,100 नए स्टेडियम, 3,000 जिम और 400 नए आम आदमी क्लीनिक लोगों के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अब सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत से अधिक नहर के पानी का उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब ठेकेदारों को 43,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और ईमानदार शासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि विपक्ष उनके कामों का मुकाबला नहीं कर पाने के कारण फर्जी वीडियो फैलाने में लगा हुआ है।

परियोजना को जनता को समर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में भगवंत मान ने कहा, "हर दिन दो लाख से अधिक श्रद्धालु श्री दरबार साहिब और इस पवित्र शहर के अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर आते हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है।"

उन्होंने कहा, "आज हमने सुल्तानविंड बाइपास और सुल्तानविंड लिंक रोड के जंक्शन पर बने नए फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया है।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि तारा वाला पुल के पास तरनतारन रोड स्थित सुल्तानविंड लिंक रोड जंक्शन पर भारी ट्रैफिक के कारण स्थानीय लोगों, यात्रियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को लंबे समय से जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था।

उन्होंने कहा कि यह फ्लाईओवर शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगा और हर दिन हजारों लोगों का बहुमूल्य समय बचाएगा।

परियोजना की पारदर्शी कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने इस परियोजना के लिए 34.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी थी, लेकिन इसे केवल 22.68 करोड़ रुपए की लागत में पूरा कर लिया गया। इससे 11.52 करोड़ रुपए की बचत हुई।

उन्होंने बताया कि एप्रोच रोड सहित इस परियोजना की कुल लंबाई 985 मीटर है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, फ्लाईओवर की लंबाई 725 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। स्थानीय यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए फ्लाईओवर के दोनों ओर 5.50 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी