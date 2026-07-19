अमताला में पार्टी ऑफिस तोड़े जाने के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी तत्काल सुनवाई

कोलकाता, 19 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की याचिका पर रविवार को सुनवाई होगी। अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के अमताला में अपने पार्टी ऑफिस को तोड़े जाने के मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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अभिषेक बनर्जी के पार्टी ऑफिस को तोड़ने का काम शनिवार को शुरू हुआ था, जो रविवार सुबह भी जारी रहा। इस मामले की सुनवाई रविवार को जस्टिस राजा बसु चौधरी की स्पेशल बेंच में होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को बताया था कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के ओएसडी को ईमेल भेजकर तोड़ने की कार्रवाई के सभी वीडियो अटैच किए हैं और मामले में तुरंत सुनवाई की अपील की है।

अभिषेक बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

साउथ 24 परगना जिला प्रशासन का दावा है कि कथित अवैध निर्माण पर सफाई मांगने के लिए बाद में भेजे गए दो नोटिसों (पहला 30 जून को और दूसरा 7 जुलाई को) का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला किया।

जिला प्रशासन की ओर से यह भी दावा किया गया है कि इमारत बिना सही बिल्डिंग मंजूरी प्लान के बनाई गई थी। उनके अनुसार, नोटिस पाने वाले को 15 जुलाई को जिला प्रशासन के ऑफिस में पेश होकर मामले पर सफाई देनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि टीएमसी से जुड़े जहांगीर खान जैसे कुख्यात 'अपराधी' यहां से अपनी गतिविधियां चलाते थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैर-कानूनी और जबरदस्ती तरीके से ऑफिस बनाया गया था।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम