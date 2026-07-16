'अमृत ​​भारत स्टेशन पुनर्विकास परियोजना' आधुनिक भारतीय रेलवे के एक नए युग की शुरुआत

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पंजाब के ऐतिहासिक जालंधर कैंट स्टेशन सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करने वाले हैं।

Read More

20 राज्यों में उद्घाटन का यह नवीनतम चरण विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इन स्टेशनों को लगभग 1,570 करोड़ रुपए की कुल लागत से आधुनिक, यात्री-अनुकूल सुविधाओं में परिवर्तित किया गया है, जो 'विरासत भी, विकास भी' के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत विरासत और समकालीन बुनियादी ढांचे का सहज मिश्रण प्रस्तुत करते हैं।

110 साल पुराने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का 125 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण किया गया है। अब इसमें दोहरी ऊंचाई वाला एयर कॉनकोर्स, भारी स्टील की प्लेटफॉर्म छत, फिसलन रोधी फर्श, ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटिंग और शहर के दोनों ओर से प्रवेश बिंदुओं के साथ बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

छह मीटर और नौ मीटर चौड़ाई वाले दो नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी), 200 मीटर प्लेटफॉर्म को कवर करने वाली 40 मीटर चौड़ी ट्रफ रूफ और 1,770 वर्ग मीटर में फैला 36 मीटर चौड़ा एयर कॉनकोर्स इसकी प्रमुख विशेषताओं में से हैं।

300 वर्ग मीटर के स्टेशन भवन के साथ एक नया दूसरा प्रवेश द्वार और 4,855 वर्ग मीटर का विशाल पार्किंग क्षेत्र यात्रियों की सुविधा को और बढ़ाता है।

दिल्ली में, उत्तरी रेलवे जोन के तहत मोदी नगर रेलवे स्टेशन का 25.75 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया गया है।

पुनर्निर्मित स्टेशन में 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, नए पार्किंग और आवागमन क्षेत्र, एक बेहतर प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय ब्लॉक और बेहतर प्लेटफॉर्म शेल्टर शामिल हैं।

दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं जैसे प्रवेश रैंप, स्पर्शनीय मार्ग, विशेष शौचालय, पानी के बूथ और दो लिफ्ट वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करते हैं। रायनपाडु, बारामती या पूर्वी तट संबलपुर रेलवे स्टेशन हो, इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, 'विकास भी, विरासत भी' की थीम पर आधारित 71,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से देशभर में 1,340 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा चुका है।

हाल के चरणों में अब तक 122 स्टेशन पूरे हो चुके हैं।

शामली, कुन्नूर, बालाघाट जंक्शन, कालका और माजबात जैसे पुनर्विकसित स्टेशन स्थानीय संस्कृति और विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ खूबसूरती से प्रदर्शित करते हैं। इससे यात्रियों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होता है और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान मिलता है।

तेलंगाना के हाई-टेक सिटी रेलवे स्टेशन का 26 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है।

प्रतिदिन लगभग 3,000 यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने और 62 ट्रेनों की सेवा प्रदान करने वाला यह स्टेशन अब आईटी हब में अपने रणनीतिक स्थान के अनुरूप उन्नत सुविधाएं प्रदान करता है।

भारतीय रेलवे ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में इस योजना के तहत 424.02 करोड़ रुपए की कुल लागत से 10 स्टेशनों का पुनर्विकास भी पूरा कर लिया है।

दिसंबर 2022 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना में स्टेशनों के लिए दीर्घकालिक मास्टर प्लानिंग की परिकल्पना की गई है, जो मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर पहुंच और आसपास के शहरी क्षेत्रों के साथ एकीकरण को बढ़ावा देती है।

2026 के मध्य तक, नरेंद्र मोदी सरकार की इस प्रमुख पहल के तहत पुनर्विकास के लिए 1,338 से अधिक स्टेशनों की पहचान की जा चुकी है।

इस योजना का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों को विश्व स्तरीय सुविधाओं में बदलना है, जो आधुनिक सुविधाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ती हैं।

स्टेशनों की प्रमुख विशेषताओं में भव्य प्रवेश द्वार, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष, उन्नत शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज और 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' पहल के तहत स्थानीय उत्पादों के लिए समर्पित स्थान शामिल हैं।

दिव्यांगजनों की सुगमता और क्षेत्रीय स्थापत्य तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कई स्टेशनों को हवाई अड्डे जैसा अनुभव मिलता है।

इस परियोजना के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता रही है।

फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने 554 स्टेशनों की आधारशिला रखी और मई 2025 में उन्होंने 18 राज्यों में 103 पुनर्निर्मित स्टेशनों का उद्घाटन किया। उन्होंने लगातार इस तीव्र प्रगति को अभूतपूर्व बताया है और अक्सर कहा है कि उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं उनके कार्यकाल में ही पूरी हो जाती हैं।

यह योजना वंदे भारत ट्रेनों और समर्पित माल गलियारों जैसी अन्य परिवर्तनकारी पहलों के अनुरूप है, जिससे एक सुगम और कुशल रेलवे प्रणाली का निर्माण होता है।

अमृत भारत स्टेशन परियोजना केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। यह सार्वजनिक सेवाओं में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मानकों की ओर भारत की यात्रा का प्रतीक है।

1,340 से अधिक स्टेशनों का आधुनिकीकरण करके, केंद्र सरकार लाखों लोगों के दैनिक आवागमन को बेहतर बना रही है और 'अमृत काल' के दौरान राष्ट्रीय प्रगति को दर्शाने वाले मील के पत्थर स्थापित कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/