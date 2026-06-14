अमरावती में विकास कार्य जोरों पर, विपक्ष के दावे झूठे : नारा लोकेश

अमरावती, 14 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने रविवार को कहा कि राज्य की राजधानी अमरावती के विकास का काम जोर-शोर से चल रहा है।

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नारा लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "अमरावती में विकास के कार्य जोरों पर हैं और इसे रोका नहीं जा रहा है।"

उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अमरावती में प्रोजेक्ट्स पर तेजी से हो रहे काम को दिखाया गया है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अमरावती में काम बिना रुके चल रहा है।

इसमें साफ हो गया कि बारिश की वजह से कोई काम नहीं रुका है। इसमें कहा गया है कि अमरावती को कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो में आइकॉनिक टावर्स, असेंबली, हाई कोर्ट, सड़कों, जलाशयों, एमएलए-एमएलसी टावर्स, एआईएस टावर्स, सेक्रेटरीज के बंगलों, जीओ टावर्स, एनजीओ टावर्स, ग्रुप डी टावर्स, हैप्पी नेस्ट और मंत्रियों के बंगलों पर हो रहे काम की झलकियां दिखाई गई हैं।

वीडियो के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि वे अमरावती के बारे में झूठे प्रचार पर विश्वास न करें।

म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पी. नारायण ने शनिवार को विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर अमरावती प्रोजेक्ट्स के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे कैंपेन से पार्टी का पॉलिटिकल सपोर्ट और कम हो जाएगा।

उन्होंने वाईएसआरसीपी के इन आरोपों को गुमराह करने वाला बताया कि अमरावती में बन रही राज्य सरकार की इमारतों पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है।

अमरावती में केंद्र सरकार के दफ्तरों के निर्माण के लिए हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी का जिक्र करते हुए पी. नारायण ने बताया कि केंद्र सरकार के रिहायशी कॉम्प्लेक्स की निर्माण लागत 3,945 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी, जबकि अमरावती का हैप्पीनेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट 3,393 रुपए प्रति वर्ग फुट की लागत से बन रहा है।

उन्होंने कहा कि गजेटेड ऑफिसर्स के लिए रिहायशी क्वार्टरों की निर्माण लागत 3,684 रुपए प्रति वर्ग फुट होने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि अमरावती में प्लान की गई कई इमारतें आइकॉनिक स्ट्रक्चर हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से निर्माण लागत ज्यादा आती है।

मंत्री ने अमरावती में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों का निरीक्षण किया, जिसमें राजधानी क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के मकसद से नहर और ड्रेनेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खास ध्यान दिया गया।

उन्होंने कोंडावीती वागु और पलावागु पर पुल निर्माण के कामों की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मानसून के मौसम में सुचारू ड्रेनेज सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

--आईएएनएस

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