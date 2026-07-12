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अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं की मदद कर रहे 24 वर्षीय मजदूर की चट्टान की चपेट में आने से मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 08:07 AM
अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं की मदद कर रहे 24 वर्षीय मजदूर की चट्टान की चपेट में आने से मौत

अनंतनाग, 12 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के दौरान रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के चंदनवाड़ी के पास श्रद्धालुओं की मदद में जुटे एक 24 वर्षीय स्थानीय मजदूर की पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आने से मौत हो गई।

मृतक की पहचान शबीर अहमद शाह के रूप में हुई है। वह अनंतनाग के मट्टन क्षेत्र के चीरवार्ड का रहने वाला था। शबीर अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थानीय मजदूर था और यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सहायता कर रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, ड्यूटी के दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान लुढ़ककर नीचे आई, जिससे शबीर को जोरदार टक्कर लगी। हादसे में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और आपातकालीन टीमों ने शबीर को बचाकर चंदनवाड़ी बेस अस्पताल पहुंचाया, हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को कानूनी और चिकित्सकीय औपचारिकताओं के लिए पहलगाम अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई को हुई थी। यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर संपन्न होगी। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस कठिन यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में स्थानीय मजदूर और सेवा दल के सदस्य यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यात्रा के दौरान चौबीसों घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षित जवानों की मदद से पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही सीआईएसएफ अन्य सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और संयुक्त रणनीति के जरिए किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी की गई है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी