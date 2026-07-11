अमरनाथ यात्रा: नुनवान बेस कैंप पर एफआरएस की मदद से संदिग्ध ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार

अनंतनाग, 11 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से एक संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई नुनवान बेस कैंप के एक्स-रे पॉइंट पर की गई, जहां लगाए गए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से समय रहते अलर्ट मिला।

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पुलिस ने बताया कि अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को रोका और उसकी जांच की। जांच में उसकी पहचान मोहम्मद इकबाल वानी के रूप में हुई, जो बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, वह अली मोहम्मद वानी का पुत्र है। जांच के दौरान उसके ओवर ग्राउंड वर्कर होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।

अनंतनाग पुलिस ने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसी के तहत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यात्रा मार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखने में मदद कर रहा है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

पुलिस के अनुसार, इस तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा बलों को वास्तविक समय में निगरानी करने, प्रवेश व्यवस्था को बेहतर बनाने और संभावित सुरक्षा खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद मिल रही है। नुनवान बेस कैंप पर हुई यह कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

अनंतनाग पुलिस ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में पूरा कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक तकनीक के साथ-साथ सतर्क निगरानी व्यवस्था के जरिए यात्रा मार्गों और महत्वपूर्ण स्थानों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी