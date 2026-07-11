अमरनाथ यात्रा: 8 दिनों में 2 लाख से अधिक यात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

श्रीनगर, 11 जुलाई (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ यात्रा-2026 ने एक अहम मुकाम हासिल किया है। 3 जुलाई को शुरू होने के बाद सिर्फ आठ दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या दो लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार को 6,482 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ।

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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "आस्था की एक शानदार मिसाल के तौर पर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या सिर्फ 8 दिनों में दो लाख के पार पहुंच गई है। दोनों रास्तों पर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले हफ्तों में भक्तों के लगातार आने का सिलसिला जारी रहेगा। हर हर महादेव।"

वहीं, शनिवार को 6,482 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। यह जत्था तड़के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 268 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुआ। कुल 2,353 यात्री बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 4,129 यात्री नुनवान बेस कैंप के लिए निकले। यात्रियों में 4,838 पुरुष, 1,387 महिलाएं, 16 बच्चे, 171 साधु और 70 साध्वियां शामिल हैं।

शुक्रवार को 29,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कुल 29,507 तीर्थयात्रियों ने कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही, पिछले 8 दिनों में कुल 2,01,008 यात्रियों ने मंदिर के दर्शन किए हैं।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को बालटाल बेस कैंप का दौरा कर बाबा अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल, ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण केंद्र, टेंट और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ श्रद्धालुओं को निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपराज्यपाल ने कहा कि बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पंजीकरण से लेकर आवास, यात्रा मार्ग और दर्शन तक हर व्यवस्था बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से संचालित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड और सभी संबंधित विभाग यात्रियों को सुरक्षित, सहज और यादगार यात्रा अनुभव देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं से अधिक पैसे वसूलने या फर्जी पंजीकरण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बता दें कि इस साल 57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन के त्योहारों के साथ संपन्न होगी।

--आईएएनएस

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