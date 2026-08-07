अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कानून-व्यवस्था पर की चर्चा

चंडीगढ़, 7 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुलाकात की।

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दोनों पार्टियों के बीच चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हैं; ये दोनों पार्टियां कभी दो दशक तक गठबंधन की सहयोगी रही थीं।

एक अकाली नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और बादल के बीच बातचीत पंजाब पर केंद्रित थी और बादल ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया। एक वरिष्ठ अकाली नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री ने भी हमारी सभी चिंताओं को सुना।"

17 जुलाई को पंजाब के अपने पिछले दौरे पर, जालंधर में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की भी आलोचना की।

हालांकि, एक दिन बाद सुखबीर बादल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा बल्कि दूसरे अकाली गुट के खिलाफ बात की थी।

दिल्ली में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की खबरों पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, "कोई भी वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री से मिल सकता है। सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने पंजाब की भलाई के लिए बात की होगी। हम पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही एक बड़ा नेता पार्टी में शामिल होने वाला है।"

नेताओं, यहां तक ​​कि अनुभवी नेताओं के बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ने के कारण 2021 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने वाला बिखरा हुआ अकाली दल 'ढांचागत, संगठनात्मक और यहां तक ​​कि वैचारिक नेतृत्व के मामले में' सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार अकाली दल को नकार दिया।

उस समय, 117 सीटों वाली विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या घटकर केवल तीन रह गई थी, जो 2017-22 में 15 सीटें थीं; यह अब तक की सबसे कम संख्या थी।

अकाली दल भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक था। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, जो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल था, का समर्थन करने वाली पहली पार्टियों में से एक अकाली दल ही थी।

हालांकि, तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है) को लेकर मतभेद बढ़ने के बाद अकाली दल सितंबर 2020 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से अलग हो गया था।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम